Paloma Sánchez Garnica: " Yo empiezo creando una historia que termina con cada uno de los lectores"

"No se trata de una novela histórica, sino de una historia de amor con un triángulo amoroso como eje fundamental". Así describe en Cope la escritora madrileña, Paloma Sánchez Garnica, su último libro "Últimos días en Berlín", el octavo de su carrera.

" Se trata de una historia de amor. Un hombre y dos mujeres enamoradas apasionadamente del protagonista, pero donde también hay amor en el sentido más amplio de la palabra, de una madre hacia sus hijos o entre amigos". Es una novela que está ambientada en los años 40 en un Berlín con ascenso del nacismo y en un Moscú estalinista, donde era complicado vivir si no estabas dentro de la masa de esas dos ideologías.

La finalista del premio Planeta reconoce que entrar en este premio le ha supuesto una maravillosa promoción, permitiéndola llegar a lectores que de otra manera no hubiese llegado. Sin embargo también afirma que ser finalista no significa nada " el verdadero jurado es el lector, y ellos son los que determinan si eres merecedor o no de ese premio".

Se siente muy agradecida de lo que están provocando los personajes de su libro en los lectores, "eso es el premio real". Además es consciente de que una vez que el libro sale a la calle, la historia no la pertenece, deja de ser suya y empieza a pertenecer a quien lo lee. "Es un diálogo de cada lector que se adentra en esa historia".

Respecto a cuando saldrá su próximo libro lo tiene claro " Yo creo que de aquí al verano lo que me toca es dedicarme a este libro y a los futuros lectores para llevarles mi novela a sus manos".

La finalista del premio Planeta se encuentra en plena gira de promoción de "Últimos días en Berlín" que esperemos que recale aquí en Santander.