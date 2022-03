"Pagamos ahora el doble por el combustible que en noviembre. La situación es crítica para los pescadores"

Genaro es un armador santanderino que da trabajo a 14 marineros. Él como muchos de los barcos de cerco ha decidido mantenerse este lunes amarrado a puerto como medida de protesta por el incremento del precio del gaoleo en los últimos meses. Reconoce que vive al limite desde hace meses. Llenar el deposito de combustible hoy vale el doble que hace 3 meses. En noviembre pagaba 7.000 euros. Hoy le cuesta 14.000.

En esas circunstancias, y con el precio del bocarte a poco más de un euro el kilo, estan abocados a la ruina. "He llenado el tanque el viernes y he pagado el doble. En otros sitios de España los gastos de combustible también repercuten en el marinero. aquí no, todo le cae al armador.Salir a la mar es ir a cambiar dinero porque el gasto del combustible se come todo el beneficio. La situación es crítica", asegura.

El caso de Genaro o similar al del resto de pescadores como reconoce el secretario de la cofradia de Santander Agustin Trueba." Ahora están en plena costera del bocarte. "Si les pagan a poco más de un euro el kilo, con el gasto diario que tienen es imposible ganar dinero. Luego hay qeu sumar los seguros sociales y el resto de gastos por lo que salen todos a perdidas".

En el caso de los barcos de arrastre la situacion es ya insoportable por la gran cantidad de combustible que tienen que consumir para poder hacer su trabajo.

Reunión con el Ministerio

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha avanzado que este martes se mantendrá una reunión con los representantes de Cepesca y de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP) para abordar el fuerte incremento de los precios del gasóleo, que se ha visto incrementada por el conflicto en Ucrania, y que ha provocado que numerosas flotas estén dejando de salir a faenar.

"Es un sector que tiene el 23% de sus insumos vinculados al gasóleo, por lo que es muy sensible al incremento de los mismos", ha explicado Planas durante su intervención en el Desayuno Informativo de Europa Press.