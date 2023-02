Pablo Alborán, Malú, Melendi, Suede o Lori Meyers protagonistas de la 13 edición de "Música en Grande 2023"

El festival Música en Grande celebrará su decimotercera edición entre el 29 de junio y el 1 de julio de 2023 en el estadio de El Malecón de Torrelavega e incluirá las actuaciones de artistas y grupos como Suede, Pablo Alborán, Malú, Melendi, Lori Meyers, Natalia Lacunza, Alba Reche, Shinova, Arde Bogotá, Taburete, Leo Rizzi, We Are Not Dj’s, Gara Durán, Barry B, Paula Matteus y 4 de Copas, reuniendo a lo largo de tres jornadas a casi una veintena de bandas y más de 25 horas de música en directo.

Además, como novedad, el festival desarrollará este año la propuesta sociocultural ‘Más Música en Grande, cuyo objetivo es dinamizar la ciudad y enriquecer la experiencia de todos los asistentes con actividades gratuitas para todos los públicos. Bajo esta premisa, se celebrará una feria del disco, charlas con diferentes protagonistas del mundo de la música, colaboraciones con el sector de la hostelería local y conciertos en distintos puntos de Torrelavega.

Así lo ha explicado este viernes el gerente de Mouro Producciones y director de Música en Grande, Guillermo Vega, durante una rueda de prensa celebrada en el estadio de El Malecón de Torrelavega y en la que también han participado la concejala de Turismo de la ciudad, Cristina García Viñas, y el director general de la empresa pública Cantur, Bernardo Colsa.

Según ha explicado el promotor del evento, Música en Grande es uno de los festivales más multitudinarios y consolidados en el norte de España y desde hace más de una década congrega en Cantabria a miles de espectadores, un éxito que la organización espera repetir de nuevo este verano con un cartel que reúne a más de una docena de los artistas más reconocidos de la música española y con una dilatada trayectoria internacional.

Los distintos tipos de abonos para acudir a todos los conciertos del festival están disponibles desde este mismo viernes en la página oficial del evento, www.musicaengrande.es, así como en los canales de venta de El Corte Inglés, tanto en la web www.elcorteingles.es/entradas como en sus establecimientos de toda España, y en la página www.conciertosdecantabria.com.

Tras la presentación oficial del cartel, se han puesto a la venta cuatro tipos de abonos diferentes con precios especiales en oferta de lanzamiento. En el caso del Abono Césped, tiene un precio de 49 euros, mientras que el Abono de Palco con asiento numerado en la grada está disponible por 59 euros y el Abono VIP, que da acceso a la zona de primera fila exclusivamente, con una consumición de bienvenida, por 99 euros.

En esta edición, por segundo año consecutivo, también se ha puesto a la venta el Abono Mesa Gold Experience, que incluye una mesa numerada y reservada en un lateral del recinto para cuatro espectadores, con el que se adquieren los cuatro abonos en la misma compra, además de acceso a primera fila, que tiene un precio desde 99 euros por persona.

Además, con el objetivo de atraer al público de otras localidades y que todos los espectadores puedan acudir con seguridad, sin preocuparse por el tráfico o el aparcamiento, el festival contará de nuevo este verano con el servicio de transporte ‘De concierto mejor en autobús’ para los asistentes a un precio de ocho euros y con distintas rutas por todo el territorio de la comunidad autónoma. Los billetes se venderán en la web www.musicaengrande.es.