Otra jornada sin fallecidos por Covid en Cantabria

A la estadística que dejan cada día las cifras del impacto del coronavirus en Cantabria no se suman hoy casos nuevos, ya que no se ha diagnosticado en las últimas 24 horas ningún positivo mediante la prueba PCR, ni fallecidos, puesto que no hay que lamentar ninguna víctima mortal con COVID-19 en la región.

La Consejería de Sanidad refiere, por tanto, 2.739 personas que han dado positivo por SARS-CoV-2, 2.256 diagnosticadas por PCR y, el resto, 483, a través de test serológicos de detección de anticuerpos. El número de fallecidos acumulado hasta el día de hoy es de 205.

El resumen de datos positivos de esta jornada también refleja 56 curados más, lo que eleva a 2.110 la cifra de personas que han superado el coronavirus, el 77% del total del contagiados. Además, solo hay dos ingresos en Cuidados Intensivos, la cifra más baja desde el pasado 15 de marzo.

Del total de casos diagnosticados en la región, 424 permanecen activos con coronavirus (50 menos que ayer), 23 de ellos hospitalizados (2 en Cuidados Intensivos) y 401 en cuarentena domiciliaria.

La distribución de las 23 personas ingresadas en los centros hospitalarios de la región es la siguiente: 11 en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (2 en la Unidad de Cuidados Intensivos); 6 en el Hospital Comarcal de Sierrallana; 3 en el Hospital Tres Mares y 3 en el Hospital de Laredo.

Cerca de 48.000 pruebas de detección realizadas

El número de pruebas de detección de coronavirus realizadas hasta ahora es de 47.971, en tasa, 8.252 test por cada 100.000 habitantes (32.451 PCR y 15.520 test serológicos de detección de anticuerpos).

Respecto a los colectivos específicos, el número de casos positivos acumulado entre los profesionales sanitarios es de 432 (209 diagnosticados mediante PCR y 223 con test rápidos), de los que 30 permanecen activos. En cuanto a las personas de residencias, hay un acumulado un total de 735 casos detectados, pero solo el 27% permanecen activo, en número 200.

El teléfono habilitado en Cantabria para las personas que tienen síntomas compatibles con el coronavirus es el 900 612 112, que ofrece a la ciudadanía toda la información que precise.