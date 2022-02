Conoce a Óscar Lavín, el cura que juega a los bolos en Oruña, de la División de Honor

Oscar Lavín, es sacerdote, profesor de religión en el colegio Santa María Micaela de Santander y párroco. Tiene 44 años ,juega a los bolos de forma profesional y se está preparando para debutar en división de honor con la peña de Oruña. Se trata del único cura en activo que juega a los bolos.

Reconoce que se lo pasa muy bien jugando aunque a veces le es dificil compaginar su trabajo con su pasión. Sus compañeros le tratan como uno más y este juego le ha aportado muchas cosas. "Siempre me han tratado normal. Es un ámbito en el que uno no tiene rol de sacerdote, sino de amigo y compañero. Ha habido una normalidad que me ha servido mucho, me ha aportado muchas cosas humanamente", afirma Oscar.

" Los bolos son muy nobles. Es un juego donde es difícil hacer trampas. Siempre se acaba con un apretón de manos y después tomando algo. Se deja el juego en la bolera". Asi define Oscar este juego que le cautivó hace años y que no tiene intención de dejar ya que personalmente le mejora. " A mi me gustán los bolos, me gusta jugar. La competición tiene un gusanillo especial. A nivel personal es un juego que te permite mejorar día a día en los entrenamientos y depués conocer mucha gente y la verdad me aporta muchas cosas a nivel personal".

El mes que viene comienza la liga y se encuentra muy nervioso ante el reto. SIn embargo está convencido de que será capaz de superar el miedo y dar todo lo que tiene en la bolera.

Escucha la entrevista entera a Oscar Lavín en este enlace: https://www.cope.es/emisoras/cantabria/cantabria-provincia/santander/audios/oscar-lavin-sacerdote-20220222_1843399