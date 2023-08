Ordenan la prisión provisional y sin fianza para el autor del triple atropello de Suesa

La Audiencia Provincial de Cantabria ha acordado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza del hombre que la pasada Semana Santa atropelló con su vehículo a tres personas que murieron en el acto y colisionó con otro coche en la localidad de Suesa.



En un auto puesto hoy a disposición de las partes contra el que no cabe recurso ordinario alguno, el tribunal estima los recursos de apelación presentados por la fiscalía y las acusaciones particulares contra el auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Santoña, que el pasado cinco de abril acordó la libertad provisional del conductor.



La pasada Semana Santa, este conductor perdió el control del vehículo, se salió de la vía y atropelló a tres personas que estaban caminando en compañía de familiares por el paseo peatonal aledaño a la carretera, cerca de un camping.



Los fallecidos fueron una mujer y su hijo, de 42 y 19 años, vecinos de Sestao (Bizkaia), y otra mujer, vecina de Santo Domingo de la Calzada (La Rioja), de 68 años.



La Sección Tercera ha considerado que se dan todos los requisitos que exige la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la adopción de la prisión provisional: que los hechos puedan encajar en delitos cuya pena prevista sea de dos años de prisión o superior, que existan indicios que apunten a la responsabilidad del investigado; o que con esta medida se evite que pueda cometer hechos similares.



La Audiencia concreta que "procede acordar su prisión provisional comunicada y sin fianza para garantizar que no siga siendo un peligro para la seguridad del tráfico, tanto rodado como peatonal", ya que el conductor circulaba tras haber ingerido alcohol y consumido medicamentos.



"Resulta patente tanto de la existencia de alcohol en sangre como de la muy elevada velocidad a la que circulaba", señala el auto, que también señala que "no hay duda alguna" de la autoría de los hechos. "Ni siquiera se niega por su defensa", señala.