Órdago del PSOE al PRC con amenaza directa al pacto de gobierno

El No del partido Regionalista a Pedro Sánchez ha ocasionado un auténtico tsumani en la política cántabra y que afecta directamente a pacto de gobierno regional entre el POSE y el PRC. El partido Socialista ha puesto un ultimátum al PRC: o cambia su voto en contra a Pedro Sánchez o se rompe el pacto de gobierno.

El psoe no entiende este cambio de postura del partido regionalisa y considera que unicamente esta basado en impresiones que no se corresponden con la realidad, ya que la unidad de España no está en peligro. Su secretaría de organización Noelia Cobo, le pide al PRC que recapacite y que vuelva a la situación anunciada en los últimos meses de apoyo a Pedro Sánchez o sino entenderán que habrán roto el pacto de gobierno.

Si el PRC mantiene su "No" a Pedro Sánchez, Cobo ha explicado que se abriría un nuevo calendario en el que el vicepresidente regional y secretario general del PSOE, Pablo Zuloaga, tendría la última palabra para convocar a la ejecutiva regional y en comisión tomar la decisión correspondiente.

Las palabras de la portavoz de los socialistas cántabros ha provocado una reacción inmediata de los regionalistas. En una convocatoría urgente el partido Regionalista ha querido dejar claro que por su parte el acuerdo de gobierno en Cantabria funciona con normalidad y que el pacto sigue en vigor. Lo ha dicho Paula Fernández, secretaria de organización del partido quien ha insistido en que su postura es "No" salvo que el partido Socialista modifique los términos del acuerdo con Esquerra. Los regionalistas insisten en que el acuerdo no respeta el orden institucional.