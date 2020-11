Opositores cántabros piden al Gobierno que aplace las pruebas previstas los días 12 y 13 de diciembre

Decenas de opositores cántabros han presentado escritos de alegación al servicio de Función Pública del Gobierno de Cantabria para que se aplacen las pruebas previstas los días 12 y 13 de diciembre y que afectan a las especialidades de Trabajo Social y Maestro Educador.

En el escrito al que ha tenido acceso Cope Cantabria los opositores muestran su desacuerdo con la celebración de los exámenes en estas fechas ya que en su opinión “debe de prevalecer la seguridad de los opositores y los miembros del tribunal” y se deben de evitar situaciones de riesgo innecesarias. Debido a la propagación del Covid exigen la “suspensión de la convocatoria” que puede acarrear un riesgo añadido al desplazarse opositores desde otras comunidades.

Además consideran que la incertidumbre del examen y la evolución de la pandemia hace que muchas familias estén confinadas y que algunos de los opositores no están en su mejor momento psicológico para enfrentarse a estas pruebas. “Muchos de nosotros estamos trabajando en los servicios sociales y no tenemos posibilidad de poder estudiar”.

��Decenas de opositores cántabros presentan alegaciones al Gobierno para que aplacen las oposiciones de las especialidades de Maestro Educador y Trabajo Social previstas los días 12 y 13 de septiembre pic.twitter.com/JAUan0x3oL — COPE Cantabria (@copecantabria) November 24, 2020

Por último en el escrito de alegaciones aseguran que el BOC del 18 de junio de 2020 recoge que ninguna oposición podrá superar la cifra de 300 asistentes y que la convocatoria de maestro educador supera esa cifra.

Decisión en unos días

El Gobierno trasladó a los representantes sindicales el pasado 1 de octubre las fechas previstas para la convocatoria de la oferta pública de empleo. El 14 de noviembre Función Pública decidió suspender los procesos de OPE de las especialidades de Fisioterapia y Psicología por la nuevas restricciones adoptadas en la comunidad autónoma.

Sobre el resto de pruebas el ejecutivo tan solo han indicado que se reorganizarán en función de las nuevas restricciones y que si se suspenden se lo comunicarán lo antes posible a todos los afectados.

En declaraciones a Cope la Consejera de Presidencia Paula Fernández ha asegurado que está garantizada la salud de los opositores y que el objetivo es que se realicen las pruebas en las fechas previstas. El Gobierno confía que se puedan relajar algunas de las restricciones de aforo que están en vigor para que se puedan realizar los exámenes. En estos momentos no se pueden reunir más de 10 aspirantes por aula. “ A finales de semana tomaremos una decisión. Hay gente estudiando hace mucho tiempo. Quedan 15 días y en este tiempo el que no lo haya estudiado y no lo haya trabajado es muy complicado que saque un examen de estas características. Si es posible celebraremos los exámenes. Si no, informaremos con tiempo a los opositores”, ha concluido.