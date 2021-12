La oposición culpa a Revilla de dejar a Cantabria fuera del mapa ferroviario europeo

Los tres partidos de la oposición han culpado a Miguel Ángel Revilla de ser el responsable directo de que Cantabria se quede fuera del corredor ferroviario atlántico y no tenga conexión de alta velocidad con Europa como mínimo hasta 2050. Esta decisión deja a Cantabria sin fondos europeos para abordar el proyecto de alta velocidad con Bilbao.

La presidenta del Partido Popular, María José Sáenz de Buruaga, se ha preguntado hoy qué más tiene que pasar y a qué espera Miguel Ángel Revilla para romper con Pedro Sánchez tras haberle confirmado la Comisión Europea la exclusión de Cantabria de la conexión ferroviaria con el Corredor Atlántico.

La dirigente popular ha afirmado que esta noticia es la constatación de que la visita de Revilla a Bruselas del mes de noviembre fue un paripé y un viaje a ninguna parte, porque conocía de antemano el resultado y sabía que regresaría con las manos vacías.

Según la dirigente popular, lo importante es cuál va a ser ahora la reacción y qué va a hacer Miguel Ángel Revilla, si va a seguir votando con Pedro Sánchez y diciendo a todo amén, si va a limitarse a cartearse o va a poner de una vez pie en pared.

“Se mire por donde se mire, la coalición de Revilla con Pedro Sánchez es ruinosa para Cantabria, una región que recibe un golpe tras otro en todas sus iniciativas fundamentales”, ha afirmado.

Ciudadanos y Vox

“Gracias a Revilla, que las dos próximas generaciones se vayan olvidando del tren rápido a Bilbao”. Es lo que ha manifestado hoy el coordinador de Ciudadanos (Cs), Félix Álvarez, quien ha visto en la noticia la confirmación acerca de “lo que dijimos” del viaje del presidente de Cantabria a Bruselas, que “fue a intentar solucionar el problema que él había generado, y no sólo no lo arregló, sino que lo ha empeorado”.

Al respecto, el Grupo Parlamentario Ciudadanos ha presentado una interpelación dirigida a cuestionar al Gobierno sobre las consecuencias que va a tener para Cantabria la decisión de no poder presentarse a la financiación europea para infraestructuras ferroviarias y qué piensa hacer para revertir esta decisión, “si es que piensa hacer algo además de ir de visita turística a Bruselas”.

Por su parte Vox también ha culpado al Presidente de esta situación. En opinión de su portavoz Cristobal Palacio no solo la actuación de Revilla no está generando beneficios, sino que es una persona que no aporta y genera consecuencias negativas a la región por omisión y por falta de actividad.

El Presidente se defiende

Por su parte el Presidente del Gobierno sigue creyendo que este es un proyecto que va a salir adelante. Si no es con fondos europeos sera con los del Estado. Revilla ha recordado que ya hay un estudio informativo que se conocerá en poco tiempo y confía en la voluntad del Gobierno de Pedro Sánchez.

“Tenemos la firme voluntad del gobierno de España de llevar a cabo este corredor por la vía de los fondos europeos o con el propio presupuesto del Estado. Ya ma temía la decisión de europa”. El Presidente sigue defendiendo que este proyecto es viable.

