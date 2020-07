El ocio nocturno y los restaurantes tendrán que cerrar a las dos de la mañana

Cantabria publicará este viernes la resolución que reducirá el número de personas en las reuniones que bajará de 25 a 15 y que obligará a llevar un registro de clientes en establecimientos como restaurantes, peluquerías y hoteles.

Además desde hoy los locales de ocio nocturno como pubs y discotecas y los restaurantes tendrán que cerrar a las dos de la mañana. Esta es la decisión que ha tomado Sanidad para tratar de que no se produzcan más brotes. “ El ocio nocturno ya se ha prohibido en tres comunidades y se limitará en todo el territorio en los próximos días. Hemos escuchado a las asociaciones de hostelería pero tenemos que intentar que no se produzcan rebrotes”, ha indicado el consejero Miguel Rodríguez. La decisión no va a gustar al sector del ocio nocturno que se siente señalado y que recuerda que con estas restricciones muchos locales tendrán que cerrar.

Por ahora estas serán las únicas medidas de control nuevas que van a establecer las autoridades sanitarias. De momento Cantabria no hará un registro de los turistas que lleguen a la comunidad como se ha decidido en otros territorios. Tampoco habrá medidas especiales para controlar los botellones y las reuniones de jóvenes en espacios públicos con el objetivo de “no criminalizar” a ningún sector de la población según Pablo Zuloaga

9 casos nuevos

Sanidad ha confirmado la detección de 9 casos nuevos, la cifra más alta en los últimos días, aunque no se trata de ningún rebrote ya que todos tienen relación con otros positivos que ya estaban identificados. Entre ellos hay un menor que se había desplazado a Cantabria desde otra comunidad.

Por último Sanidad asegura que la situación en la región no es de segunda oleada pero hay que ser prudentes y la única forma de evitarla es guardando medidas de seguridad y utilizando la mascarilla