El ocio nocturno cántabro contraataca al Gobierno:Recurre el cierre y pide la suspensión cautelar de la medida

Como era de esperar, el ocio nocturno en Cantabria no se iba a quedar de brazos cruzados ante la prohibición del gobierno regional de abrir sus locales, para así evitar riesgos de contagios del coronavirus. Consideran que la medida, que podría acarrear la quiebra y el cierre de la mayoría de establecimientos del sector (si no lo había hecho ya durante los meses del confinamiento) es "desproporcionada e injustificada".

De hecho, han interpuesto un recurso contencioso administrativo contra la medida que decreta el cierre de estos establecimientos, dentro de las restricciones acordadas ante el aumento de contagios y brotes de coronavirus en la región y el conjunto del país, y solicitan además la suspensión cautelar para evitar "daños irreparables" al sector. Este recurso se suma al ya presentado por la asociación que reúne a un centenar de empresas contra la decisión adoptada por el Ejecutivo en julio de limitar la apertura de estos negocios hasta las 2:00 de la madrugada.

La agrupación indica que la resolución judicial sobre la petición de suspensión cautelar se conocerá "en los próximos días" y, de ser favorable al gremio, podría implicar que este próximo fin de semana los establecimientos abrieran en horario reducido, tal y como venían haciendo en las últimas semanas hasta la entrada en vigor, este lunes 17 de agosto, de la resolución de Sanidad del cierre de discotecas, salas de fiestas, pubs, bares especiales y whiskerías.

MEDIDAS GENERALISTAS ADOPTADAS A LA LIGERA

En el escrito de solicitud de medidas cautelares, el colectivo empresarial alega que el Gobierno cántabro "no ha justificado" que la medida de cierre sea "ni proporcionada, ni necesaria, ni la más idónea" a la situación actual de pandemia, así como tampoco "la menos perjudicial a los intereses tanto públicos como privados". "Las medidas acordadas por el Gobierno de Cantabria no pueden ser adoptadas a la ligera ni de manera generalista y han de estar ampliamente justificadas mediante informes técnicos que aseguren que su adopción va a redundar en un control en la propagación del virus". "Se está partiendo de un error al hacer un totum revolutum y equiparar actividades privadas, no controladas, con actividades profesionalizadas en las que se garantiza la seguridad y protección tanto de clientes como de trabajadores".

Igualmente, creen que al adoptar la medida de cierre "se asimila la realidad de las empresas de ocio nocturno de Cantabria, de pequeño tamaño y fácil control con la actividad de macrodiscotecas inexistentes en la Comunidad, sometiendo a negocios de carácter familiar a medidas diseñadas para formatos orientados a eventos multitudinarios que en Cantabria no existen".

Además, a juicio del sector, las medidas adoptadas por la Consejería de Sanidad (consensuadas con el resto de comunidades autónomas y el Ministerio del ramo) se establecen de manera "indefinida, sin duración temporal, sin incluir los criterios que, en un futuro, puedan permitir su alzamiento, colocando a estos negocios en un limbo legislativo".

SECTOR OCIO NOCTURNO: 275 EMPRESAS Y MÁS DE 7.000 EMPLEOS

El sector del ocio nocturno en Cantabria, conformado por 275 empresas de discotecas y salas de estas, productoras de festivales y eventos culturales, tablaos y restaurantes de espectáculo, verbenas y entidades festeras, supone el 1,6% del PIB regional y genera más de 2.200 empleos directos y 5.000 indirectos. De esos estos últimos, un porcentaje "muy alto" son jóvenes menores de 30 años que compatibilizan trabajo y estudios universitarios, o han terminado recientemente la carrera y encuentran en el sector una posibilidad de incorporación al mercado laboral.

Además, en torno a esta actividad giran otras muchas, como el de los proveedores (catering y bebidas), distribución, seguridad, iluminación, sonido, etcétera, que "proveen de muchos otros empleos a miles de familias enteras".

Pese a su importancia, el sector es "especialmente vulnerable" por las "fuertes inversiones" que conlleva, el "alto coste de levantar la persiana cada día" por sus "especiales" características, y por estar sujeto a una "mayor exposición" ante los ciclos económicos e "íntimamente relacionado" con el poder adquisitivo de los consumidores: "Estamos ante un sector delicado al que cualquier medida a aplicar podría causar graves consecuencias económicas", concluyen.