Nuha: "La llamada del Racing fue un sueño. Todos peleamos por esto"

Nuha Marong fue presentado este martes como nuevo jugador del Racing, acompañado del director general del club Víctor Alonso, y el director deportivo Chuti Molina. El primero en tomar la palabra fue Víctor, dando la bienvenida a Nuha: “Es un jugador que nos hace mucha ilusión, no sé si es porque tenemos muy buen recuerdo de él tras el play-off de ascenso, a pesar de que nos puso muchísimos apuros, o porque en el Racing hay buena experiencia con jugadores de origen africano en la delantera..., no sé muy bien por qué pero la realidad es que estamos muy contentos y le damos la bienvenida; es un buen momento para que dé el salto a Segunda. Tendrá que poner su granito de arena pero tenemos muchas esperanzas depositadas en él”.

El jugador, muy feliz en todo momento, reconoció que al recibir la propuesta del Racing no quiso escuchar otras opciones de futuro: “Cuando me llamaron Chuti e Iván no miré ni una oferta más, es un club histórico y vengo pensando en que voy a tener toda la confianza del mundo. Todos queremos esto y luchamos para conseguirlo; he estado muchos años en Segunda B y la llamada del Racing para mí fue un sueño. Estos dos días están suponiendo una experiencia muy bonita, es mi ilusión poder entrenarme cada día con la gente que hay”.

Sin decantarse por un dibujo concreto para poder desenvolverse sobre el césped (jugar solo arriba o con otro delantero en ataque), Nuha se define como un “delantero rápido. Me gusta también caer al espacio, saltar a por los balones arriba, y técnicamente si se tiene que jugar por abajo también se juega, no tengo ningún problema”.

Se puede decir que Nuha estuvo en el lugar adecuado en el momento justo; el play-off de ascenso defendiendo la camiseta balearica le puso en la órbita de la afición verdiblanca, pero también de Iván Ania. Al ser cuestionado por si cree que su destacado papel en esos partidos decisivos le sirvió para tener la oportunidad de fichar por el Racing, el ariete tuerce el gesto: “No creo, ha sido por toda la temporada. Los play-offs son importantes, pero se basa más bien en todo el trabajo del año. Al final se dio bien, estoy aquí, y solo pienso en darlo todo”.

A pesar de que el acuerdo se cerró relativamente rápido, el Atlético Baleares intentó convencerle, sin éxito, para que se quedara en las islas: “Ellos sabían que estaba en mi último año de contrato, cada uno gestiona las cosas como puede..., pero repito que en el momento de recibir la primera llamada, que fue la del Racing, no me lo pensé dos veces”.

El director deportivo, Chuti Molina, aclaró que a él nadie tenía que convencerle de la valía de Nuha; ya tenía referencias de primera mano de su etapa en el Elche: “Él estaba en el filial, terminaba contrato y había que elegir; nos quedamos con Sory Kaba, un jugador más joven que Nuha. Le dejamos ir a Osasuna, pero le seguí de cerca. A veces en la vida suceden casos, y puedo dar nombres como el de “Tete” (Ex de Albacete y Murcia), que los directores deportivos engrandecemos a jugadores que no hacen tanto y a otros no les damos lo que merecemos. Le pasó a “Tete” cuando le dieron la oportunidad en el Murcia, la aprovechó a la perfección y estoy convencido de que Nuha va a ser ese caso. No le vamos a dar a él toda la responsabilidad de salvarnos, pero estoy seguro de que va a aportar su granito de arena para que, con los problemas de presupuesto que tenemos, nos ayude a conseguir el objetivo de mantener la categoría. Él es como el Racing, muy humilde, pero en el campo se parte la cara; es lo que queremos”.