La nueva normalidad en los centros de salud

Los centros de salud de Cantabria vuelven a recuperar la presencialidad pero no como la conocíamos antes de la pandemia. La forma de actuar será diferente aunque bastante sencilla.

El ciudadano se pondrá en contacto con su centro de salud y será el administrativo que le coja el teléfono quien decidirá si la dolencia que tiene requiere una cita presencial o telefónica. En el caso de que el administrativo tenga dudas se pondrá en contacto con el médico para que éste se ponga en contacto con el paciente y sea él quien decida dar o no la cita.

El objetivo de sanidad es no volver a tener colapsadas las consultas de los centros como ocurría antes de la pandemia. " Esto es un cambio pero ya en otros países se realizaba de forma habitual. No tener que desplazarse para resolver todos los problemas de los pacientes. Hay procesos como solicitud de pruebas diagnósticas, receta electrónica...... que no necesitan tener que desplazarse. Hay que intentar no volver a masificar los centros" asi lo asegura Antonio Martínez, director médico de Atención Primaria.

Para realizar esta labor se contratará a más personal y se les dará una formación específica para que sepan como actuar y como tomar la decisión final.