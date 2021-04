La nueva normalidad en las residencias de Cantabria

El miedo y la incertidumbre que se vivió hace más de un año en las residencias de Cantabria, con cientos de vidas perdidas, ha dado paso a una nueva realidad. Se han recuperado las visitas de los familiares, eso si, siempre con mascarilla, aunque ya puede haber contacto físico con sus seres queridos. Los residentes ya pueden salir a la calle y dar paseos y se vuelven a realizar actividades en el centro pero manteniendo los grupos burbujas.

Se echan en falta poder llevar a cabo otras tareas como actividades de memoria con participación de distintas unidades de convivencia, pero por ahora esta prohibido. Y es que como reconoce a Cope Cantabria, Gema Concha, directora de la Residencia San Cándido en Santander, "tenemos que ser cautelosos porque como todo el mundo sabe, las personas podemos todavía contagiarnos y contagiar. Tenemos que seguir adoptando medidas preventivas"

La vacunación les ha cambiado la vida. Asi lo reconoce una de las residentes, Maria José Bedia. " Yo diría a la gente que se vacunen y que no hagan aspabientos". Maria José decidió acudir a la residencia porque reconoce que a ciertos años ya no se puede estar sola en casa.

Asegura que desde el primer momento ha estado siempre tranquila, porque la higiene que se realiza diariamente en la Residencia es extrema. No ha echado nada en falta. "Tengo ordenador, me gusta mucho leer y no necesito actividades porque yo misma las tengo. Estoy muy bien" reconoce.

Poco a poco se está volviendo a la mayor normalidad en las resiencias de Cantabria que en estos momentos cuentan con 0 casos de Covid y donde todos sus miembros y trabajadores están ya inmunizados.