"Nos hemos sentido olvidados por la embajada española en Uruguay. Ni nos recibía ni atendía nuestras llamadas"

La pandemia del coronavirus provocó que, con el cierre del espacio aéreo entre países, muchos cántabros se quedaran atrapados en el extranjero. Hemos conocido muchos casos durante estos casi tres meses, pero es que aún sigue habiendo decenas de vecinos de nuestra región, agobiados y retenidos sin poder volver.

Rosa Samperio, de Santa María de Cayón, ha tenido la suerte de regresar hace día y medio a casa desde Uruguay, sin saber realmente cómo se han realizado los trámites y los criterios de selección desde la embajada de España del país sudamericano, a la que critica duramente en Cope Cantabria.

. Ha sufrido muchas penurias en Uruguay para volver a casa, ¿no?

Éramos un grupo que no podía volver bastante grande, varados en Uruguay. Nos pedían paciencia y tranquilidad, y lo llevábamos de la mejor manera posible. Pero fue cuando se organizó un vuelo de personas que estaban trabajando en Uruguay que les llevaban de vuelta y, al dejarnos fuera a muchos, un grupo formó presión por la necesidad de regresar de forma extrema. Pasaron un par de semanas, y unos cuantos hemos conseguido volver. Estamos contentos, pero hay mucha gente que no ha entrado en ese vuelo...

. ¿Cuántas, más o menos?

Los que puedo controlar son unas 70 personas, españoles que se han quedado fuera... ¿Cuál ha sido el criterio de selección? Porque la Embajada de España en Uruguaynos ha dejado de lado, olvidados; ni nos recibía, ni atendía a nuestras llamadas... No hemos podido saber cómo se ha gestionado el vuelo. Sabemos que han podido llevar a uruguayos que estaban en España, y los que hemos vuelto ha sido porque hemos tomado ese vuelo de regreso. Pero no hemos vuelto todos. Hay gente muy mayor, familias con bebés, que se han quedado allí. ¿Cuál ha sido la razón, qué va a pasar con esas personas? La embajada solo ofrece como solución que nos gastemos un dineral, más de 2.000 euros, pasando por Sao Paulo, uno de los peores sitios por el COVID, y vuelos interminables para regresar a España.

. ¿Y cómo ha conseguido entrar en esa lista de “privilegiados” para poder volver a casa?

Sinceramente, pensaba que yo no estaría en este avión, porque el día que han estado enviando las reservas del vuelo, yo ni siquiera estaba dentro. Al día siguiente me han llamado, y entré. Realmente no sabemos cómo se ha hecho la selección; cada uno ha hecho lo que ha estado en su mano, hablar con la prensa, con los gobiernos que les corresponde a cada uno, pero no entendemos mucho más allá.

. ¿Cómo ha vivido estos días en Uruguay?

Han sido como de una incertidumbre total y angustiosa, porque ya no es que no sepas si volverás hoy o mañana, sino cuando nos decían que el espacio aéreo se podía cerrar hasta final de año. No podríamos haberlo soportado económicamente. En mi caso, gracias a la familia de mi pareja, que es uruguaya, nos hemos podido hospedar en su casa...