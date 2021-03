"De niño me sentí muy solo queriendo ser algo que en aquellos años no se entendía"

La trayectoria de Sergio López Rivera hasta llegar a donde ha llegado, el próximo 25 de abril opta a un Oscar como maquillador en “La madre del blues”, no ha sido nada fácil. Nació en Sevilla pero enseguida sus padres se vinieron a vivir a Santander. Con 7 u 8 años recuerda que lo que más le gustaba era dibujar y maquillar a sus hermanas. “Tú imaginate en la España de los años 70 como decías a tus padres que querías ser artista. Y encima maquillador, Te ponían las maletas en la puerta” recuerda Sergio en esta entrevista en la que asegura que durante aquellos años de infancia se sintió solo en muchas ocasiones.

Sergio siempre tuvo claro que para triunfar en lo suyo, tendría que llegar hasta Los Ángeles pero cuando pedía a sus padres que le mandaran a estudiar fuera, “ lo típico en aquellos años, te mandaban a Londres a aprender inglés”.Él no perdió su pasión y siguió adelante con su sueño y así cuando no tenía ni la veintena se plantó en Los Ángeles. “Hice de todo, pasé hambre pero hoy ni siquiera tengo malos recuerdos de todo aquello” asegura. Una vez allí y ya trabajando como maquillador los fines de semana tuvo que pedir un préstamo a su abuela para estudiar en la mejor escuela de Los Ángeles donde acabo como número uno de su promoción. Hasta que no cumplió los 23 años fue incapaz de contarle a su padre a lo que realmente se dedicaba.

Reconocido en el mundo del cine y la televisión no olvida sus orígenes santanderinos y cada vez que puede se escapa para estar con la familia y los amigos. “ Y también para hacer algo que no puedo dejar de hacer cada vez que estoy en Santander”

