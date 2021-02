" Mucha gente no dice la verdad y salen brotes por no colaborar, pero al final lo acabamos sabiendo"

El trabajo de los rastreadores es fundamental para seguir la pista a cada nuevo caso de coronavirus y así evitar la propagación de la enfermedad. En nuestra región, el protocolo marca remontarse una semana para conocer al detalle con quién y en dónde ha estado una persona que da positivo.

Sergio Torralbo es sanitario y trabaja en la Unidad epidemiológica de Liencres. Este lunes en Cope Cantabria explicaba que la empatia es una parte fundamental del trabajo que realizan. Tienen que ganarse la confianza de la persona que da positivo para poder llegar hasta el final y conseguir que todos aquellos que han podido estar en contacto con él, se queden en casa. Y es que, cuando el enfermo no colabora y no cuenta toda la verdad, se puede ir al traste todo su trabajo. Sin embargo ,Sergio Torralbo. advierte que no se puede, ni se debe mentir, ya que la mayoría de las veces se producen brotes de la enfermedad, por lo que normalmente se acaba sabiendo la verdad.

Torralbo explica que la tarea de los rastreadores en Cantabria se divide por zonas geográficas y que se trabaja en turnos de 12 horas. Cuando un positivo notifica un contacto, los rastreadores determinan el momento en el que comienza la cuarentena y si ésta no se puede guardar en el domicilio habitual, se le proporciona una residencia. Que se cumpla estrictamente todo el confinamiento es vital para evitar nuevos contagios. Y para conseguirlo se cuenta también con la colaboración de la policía que se encarga de vigilar que todas las cuarentenas se realicen y que ningúna persona salga a la calle poniendo en peligro al resto de la población.