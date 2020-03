En un momento como este, no podemos cerrar las Iglesias a los fieles

La Iglesia también tiene que estar atenta a esta cuestión porque “ nuestras preocupaciones son las preocupaciones de la gente” ha dicho el Obispo de la diócesis de Santander Manuel Sánchez Monge en relación al coronavirus.

El Obispo, en una entrevista en La Tarde en Cantabria, ha recordado que se ha pasado por otras crisis parecidas como el ébola o las vacas locas y que no hay que perder los ánimos o pensar que esto es lo único.” Creemos en Jesucristo y Jesucristo no sanaba a distancia, no nos puede llevar esta situación a alejarnos de la gente,los Templos no pueden estar cerrados en un momento en el que los fieles necesitan la ayuda del señor”.

Manuel Sánchez Monge si ha asegurado que en la Iglesia también se están tomando algunas medidas como extremar la higiene de manos antes y después de la celebración de la misa o hacer algunas cosas de la manera más segura posible.” Sin exagerar y sabiendo que nosotros tenemos que estar cerca, momentáneamente y por una temporada, la Paz nos la podríamos dar con una ligera inclinación de cabeza”

El Obispo de Santander a quien llegó la vocación a los siete años, “fui monaguillo por oposición y monje antes que obispo”, le preocupa sobre todo la cantidad de gente que vive de espaldas a la Fé” en una sociedad en la que el consumismo lo abarca todo.” Y ahora recuperar esa dimensión espiritual del hombre cuesta porque cuando uno se mete en ese camino pierde la sensibilidad de cosas tan sencillas como gozar de un atardecer, disfrutar de la buena música o leer una buena novela”.

Manuel Sánchez Monge ha recordado al Gobierno que no puede invadir zonas que son pertenecientes a la libertad personal “ los padres son los principales educadores de sus hijos. Ni el Estado ni la Iglesia puede suplantar a los padres”. La Iglesia tenemos que estar para tender puentes, para dialogar con el Gobierno, para entendernos, para discutir las cosas sobre una mesa”.