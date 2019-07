Moi Delgado: "El Racing no es un paso atrás, todo lo contrario"

Moi Delgado fue presentado como nuevo jugador racinguista, cedido por el Valladolid esta temporada. El lateral sevillano tiene claro que, a pesar de bajar un escalón en el fútbol español, recalar en el Racing supondrá ganar protagonismo tras un año con muy pocas oportunidades: “Para mí el Racing no es dar un paso atrás, lo veo como todo lo contrario. Venir al Racing es un paso adelante en mi carrera para formarme. Toca aprovechar al máximo posible todos los minutos que me dé el entrenador y que me gane yo con mi trabajo”. Se define como un “lateral fuerte defensivamente, con buenas incorporaciones y buenos centros”.

Pero, ¿por qué el Valladolid le tiene tanta confianza jugando tan pocos minutos la temporada pasada?: “Al entrenador (Sergio González) le gusta mucho Nacho Martínez, ha contado mucho con él. Yo acepté mi rol de segundo lateral, pero eso no quitaba que en cada entrenamiento y cada minuto que tenía fuera a tope. Es la razón por la que el Valladolid confiara en mí y quisiera que renovara. De hecho una de las condiciones que me pusieron para salir cedido era renovar el contrato”.

Moi tendrá una dura competencia en el puesto con otro recién llegado al club, Abraham Minero, que fue presentado el miércoles tras firmar dos temporadas con los cántabros: “Es un lateral muy bueno. También me viene bien una competencia fuerte, así creceremos mutuamente y a ver quién juega”.

Chuti Molina, director deportivo del Racing, se mostró muy satisfecho, casi emocionado, con el sí de Moi a vestir la camiseta verdiblanca: “Estoy contentísimo con que haya venido Moi, es de esos fichajes que me hacen feliz. Se lo tengo que agradecer personalmente a su agente, a él, y al Valladolid que ha puesto por delante nuestra oferta. Moi tenía varias ofertas y ha querido venir. Nosotros vendemos verdad, instalaciones, césped, la historia del Racing... otros agentes y jugadores prefieren más dinero; bueno, es lo que hay...”.

Con la llegada de 4 fichajes (Nuha, Abraham Minero, Luca Zidane y el propio Moi) ¿qué es lo que le falta al equipo? Chuti sabe que no podrá acceder a todo lo que quiera, ya que las dificultades presupuestarias condicionan la mayoría de los movimientos racinguistas en el mercado: “Sinceramente, lo tenemos todo muy claro. Teníamos claro el movimiento de Julen como central, la búsqueda de dos laterales que dieran mucha velocidad, uno de 32 y otro de 25 años, creo que la mezcla es perfecta... podemos utilizar línea de 3, doble lateral... Buscamos lo de siempre, lo del año pasado: doblar posiciones, alternar juventud con veteranía pero sin pasarnos en la edad... Lo que pasa es que el mercado está realmente difícil, sobre todo en alguna posición como la de delantero que están imposibles. Aún siendo el Racing, nos condiciona ser un recién ascendido y el tema presupuestario; hay veces que ni yendo con cantidades importantes ni el jugador ni los agentes te tienen en consideración. Habrá que esperar, pero tenemos muy claro lo que queremos y lo vamos a intentar, como siempre”.

La afición del Racing siempre verá a su club como lo que es, un histórico del fútbol español, fundador de la Liga, que hoy por hoy trata de recuperar el brillo perdido. No atraviesa su mejor momento, ni mucho menos, pero se trabaja para la consolidación del proyecto:“Es la realidad, somos un recién ascendido con el lastre económico de los últimos años. Desgraciadamente aún nos falta un poquito para que podamos ser muy competitivos; lo seremos. Por eso estamos hablando de mantener la categoría y luego dar un paso adelante. Aún queda un periodo de riesgo que es este año, para luego crecer y ser el Racing que esperamos todos. Este escudo y su historia ahí está, eso no lo puede negar nadie, pero la realidad es la que es y los parámetros de la Liga son los que son”.