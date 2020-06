El Ministro de justicia pide al PRC que no busque en un "conflicto procesal" una guerra entre territorios

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha negado este miércoles la existencia de "discrepancias" políticas con Cantabria por el recurso de casación que ha presentado la Abogacía del Estado sobre la deuda pendiente del Hospital Valdecilla y lo ha enmarcado dentro de la "normalidad democrática". Campo ha aclarado que se trata de un recurso del Estado y no del Gobierno que está amparado por la Constitución y ha querido huir del enfrentamiento entre comunidades. " No hay porque entender que hay una discrepancia con los ciudadanos, no convirtamos una discrepancia procesal en una guerra entre territorios. El compromiso con Cantabria es total", ha sentenciado Campo.

Así ha respondido a una pregunta del diputado del PRC, José María Mazón, que pedía explicaciones al Gobierno sobre este asunto, que ha advertido que "obliga" a los regionalistas a "replantearse" su apoyo como consecuencia del recurso presentado contra el pago de los 22 millones de euros adeudados desde 2016 por las obras del Hospital de Valdecilla que la Audiencia Nacional ha avalado mediante sentencia.

El parlamentario cántabro ha acusado al Ejecutivo central de actuar con "prepotencia" y "menosprecio" hacia Cantabria, al considerar que ha presentado este recurso ante el Tribunal Supremo para demorar el pago de dicha deuda. "Estamos convencidos de que no hubieran hecho lo mismo con otras comunidades autónomas que todos tenemos en mente", ha dicho.

Deuda pendiente

El ministro de Justicia ha precisado que es el Estado el que recurre la deuda, a través de la Abogacía, y no el Gobierno, "haciendo un uso normal de la justicia". Además ha negado también que este proceso judicial vaya a alterar los compromisos que adquirió el Ejecutivo central con Cantabria, aunque el diputado del PRC haya amagado con no apoyar al Gobierno en cuestiones como la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Considera Mazón que este recurso ha agravado la actuación del Gobierno central con Cantabria y se suma al reparto del fondo de 16.000 millones que ha preparado el Ejecutivo para repartir entre las distintas comunidades autónomas y que, según ha denunciado, parecen un "trapicheo político".

Por ello, Mazón ha insistido en que el pago de los 22 millones de euros "es de justicia", no porque lo diga la Audiencia Nacional "sino porque las deudas deben pagarse", tal como ha recordado el presidente de Cantabria y secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, a Pedro Sánchez, en las 14 videoconferencias que han mantenido durante la pandemia todos los domingos.

"Tendrán la oportunidad en los presupuestos, pero del PRC ya saben lo que pueden esperar", ha concluido.