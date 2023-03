Un millar de personas participan en el homenaje a Gochicoa después de su dimisión

Un millar de personas han participado este domingo en el homenaje que el PRC ha brindado a José Luis Gochicoa en el Palacio de Exposiciones de Santander, donde los regionalistas han celebrado la "honestidad" del ex consejero de Obras Públicas y la del propio partido, y han rechazado que sean un partido corrupto.

Miguel Ángel Revilla ha defendido la celebración del acto al considerar que "había que dar la cara y estamos dando la cara", señalando además que, frente a los partidos que decían que no era un día "para comidas", el Regionalista ha celebrado esta jornada para "agradecer su trabajo por Cantabria a un compañero" y para "reafirmar el compromiso del PRC contra la corrupción". "Estamos limpios los miembros de este partido", ha subrayado.

El Presidente ha defendido la trayectoria del PRC "el único partido que en 40 años no tiene un condenado" y ha instado a que le investiguen a él, "que busquen algo, que me registren". "Somos un partido honrado y por eso nos duele tanto que se nos mezcle en una historia que no tiene que ver con políticos del PRC", ha manifestado.

Además de Revilla han participado en el acto los consejeros regionalistas de Industria, Javier López Marcano; de Presidencia, Paula Fernández; de Educación, Marina Lombó; y de Ganadería, Guillermo Blanco, así como el diputado nacional José María Mazón, el presidente de la Autoridad Portuaria de Santander, Francisco Martín, o el portavoz parlamentario, Pedro Hernando, además de alcaldes del PRC y militantes de toda Cantabria se han dado cita en este reconocimiento a la "honradez e integridad" de Gochicoa, un hombre "imprescindible" para Revilla, tras haber dimitido por la presunta trama de corrupción en la adjudicación de contratos del Servicio de Carreteras.

Gochicoa

Por su parte el ex titular de Obras Públicas ha confesado estar "impresionado" por el apoyo recibido y ha reconocido que ha sido una legislatura "compleja" pero "positiva a pesar de todo" porque se ha avanzado en cuestiones importantes para Cantabria, desde las carreteras a los derribos. "Para eso está el PRC: para resolver los problemas del día a día de los cántabros", ha señalado.

También se ha referido a la "terrible desgracia", "totalmente inesperada" y "muy desagradable" que fue conocer que un funcionario "llevaba diez años robando y nadie se había dado cuenta nunca; firmando contratos con empresas para sacar beneficio personal: la antítesis de lo que es el PRC", ha asegurado. Y ha dicho que por eso "había que dar la cara, resolver la situación y dar un paso al lado para decir: nosotros no somos así, en el PRC la honestidad es lo primero", ha concluido entre aplausos y con un abrazo de Revilla.

Campaña

En relación a la campaña electoral, el presidente regionalista ha avanzado que "va a ser muy dura", de "acoso y derribo" al PRC. "Me han dicho que dicen que hay que acabar con el viejo, porque acabando con el viejo, acabas con el partido. Y el viejo es viejo, pero está como una moto", ha subrayado Revilla entre aplausos, asegurando que "esto es una fuerza imparable".