Miguel Rodríguez: "No podemos hablar de salvar las navidades"

El Consejero de Sanidad Miguel Rodríguez considera que va a ser muy difícil reducir en diciembre la incidencia del Covid en Cantabria por lo que ha anticipado en Cope que Cantabria va a vivir “ unas navidades distintas” y que la prioridad es “seguir manteniendo las medidas restrictivas” en la región hasta que no baje el índice de contagio. “Si no se producen cambios sustanciales en la evolución es muy difícil tomar medidas de desescalada porque nos enfrentaríamos en enero a una tercera ola y eso sería terrible. No podemos hablar de salvar las navidades y van a ser una navidades distintas” ha indicado este martes en declaraciones a Cope Cantabria.

La región sigue manteniendo un índice de contagio de 338 casos por cada 1000.000 habitantes y suma ya 316 fallecidos en esta pandemia, 76 sólo en el mes de noviembre. “Con estos niveles no se podría hablar de relajación de medidas, ni de desescalada”, ha reiterado.

Cantabria participará este miércoles en la reunión interterritorial de sanidad donde Gobierno y comunidades autónomas decidirán que limitaciones de reunión y que horario de toque de queda se establece en navidad. Rodríguez considera que se puede hacer “una excepción puntal” en el toque de queda pero apuesta por mantener las restricciones actuales al menos durante las próximas semanas.

Cabalgata de Reyes

El Consejero también se ha referido a la celebración de cabalgatas en algunas localidades de Cantabria. Rodriguez ha recordado que ya hay una norma que establece que este tipo de actividades no se pueden realizar como hasta ahora y que el objetivo es evitar aglomeraciones de gente. " Este miércoles cerraremos un documento definitivo. No se recomiendan las cabalgatas ni siquiera al aire libre. No se va a poder celebrar tal y como la conocemos tradicionalmente", ha finalizado