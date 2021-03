Miguel Rodríguez: "Si no hay una mejoría espectacular, propondremos el cierre de la comunidad en Semana Santa"

El Consejero de Sanidad Miguel Rodríguez reconoce que la evolución sanitaria es buena aunque lenta en la región. Por eso la próxima semana planteará en el Consejo Interterritorial que se mantenga "el cierre de la comunidad" durante la Semana Santa.

Rodríguez ha recordado que la decisión está en manos de cada una de las comunidades y no del Gobierno de España y ve "difícil" que haya unanimidad en la decisión. "Nosotros ya lo hemos dicho siempre, nos vamos a guiar por la pruedencia y si no hay un cambio espectacular que no es previsible llevaremos el planteamiento de mantener el cierre perimetral de la comunidad"

Cantabria ha consolidado la fase dos de alerta sanitaria y ha suavizado algunas de las restricciones pero cree que a partir de ahora hay que mantener la calma. La decisión se conocerá en unos días pero Rodríguez recuerda que "las competencia de abrir o no las comunidades es de los presidentes autonómicos" y no del Gobierno. El estado tendría que sacar una norma para revocar esa competencia y esa situación no se contempla en estos momentos.

Toque de Queda

Mientras tanto Salud Pública está elaborando un informe sobre la sitaución sanitaria para evaluar si se modifican el Toque de Queda o el número máximo de personas que pueden reunirse que en estos momentos está en 6. Esa es una competencia del Presidente del Gobierno que ya ha dejado claro que no hará modificaciones sin contar con el apoyo de las autoridades Sanitarias. Rodriguez reconoce que "está en la agenda" retrasar el Toque de Queda de las 10 a las 11 de la noche pero que no hay una decisión definitiva.