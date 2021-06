Miguel Rodríguez: "Habrá libertad de horarios pero se podrán poner límites si la situación sanitaria empeora"

El consejero de Sanidad Miguel Rodríguez ha confirmado a Cope que este viernes entrará en vigor la nueva normativa que permite a todos los establecimientos de hostelería y de ocio nocturno abrir hasta el horario que les permita su licencia de actividad.

De esta forma Cantabria asume el nuevo escenario planteado por el Ministerio de Sanidad y ya no impondrá limites de cierre sino que dará recomendaciones para evitar que aumenten los contagios. “Van a poder abrir hasta la hora de su licencia, con las condiciones a aforo y preventivas que ya están establecidas pero sin limitación horaria”, ha confirmado Rodríguez.

La nueva norma se publica este viernes en el BOC y estará vigente desde las 00.00 horas de la madrugada del viernes al sábado mientras Cantabria se mantenga en nivel 1 de alerta sanitaria.

Lo que si ha reiterado Rodríguez es que esta libertad de horarios no es indefinida. “En este momento Cantabria esta en el nivel 1 de alerta sanitaria y por eso eliminamos las restricciones de hora. Pero eso no significa que si se necesita no se puedan poner. Dependerá de la evolución epidemiológica y siempre que se justifique se podrán poner límites de hora”.

Sanidad sí mantendrá por el momento activado el semáforo Covid y la normativa general sobre aforos y distancia de seguridad en todos los ámbitos. La libertad de horarios convivirá con las restricciones de aforo que se contemplan en cada uno de los niveles de alerta sanitaria y el número de personas que pueden estar juntas en una mesa tanto en el interior como en el exterior.

Además en los niveles 3 y 4 se cerrará como hasta ahora el interior de los establecimientos.

Desde este sábado pubs y restaurantes podrán abrir en muchos casos hasta las 3 de la madrugada. En el caso de discotecas y salas de baile lo podrán hacer hasta las 6, si su licencia lo permite, pero con los clientes sentados y guardando las distancias de seguridad.