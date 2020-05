Miguel Rodríguez se disculpa tras sus palabras contra los gestores de las residencias de mayores

El Consejero de Sanidad ha tenido que dar marcha atrás y se ha disculpado por sus declaraciones en el Parlamento donde había asegurado que algunos propietarios de las residencias de mayores de Cantabria no habían estado a la altura en la gestión de la epidemia del coronavirus. Las palabras de Miguel Rodríguez habían generado un gran malestar en el sector y desde la Federación empresarial de la Dependencia habían exigido su dimisión.

Este martes había recibido los reproches del Presidente Regional y en un comunicado Rodríguez ha querido matizar las declaraciones recogidas de su comparecencia parlamentaria, en la que dio cuenta de las acciones llevadas a cabo desde su área de gestión, que han permitido a Cantabria estar hoy en fase 1, y que pueden no hacer justicia a la realidad de un colectivo tan heterogéneo como las residencias de mayores.

En este sentido, ha vuelto a elogiar el trabajo de sus profesionales “que han estado siempre al pie del cañón desde el inicio de esta pandemia”, sin olvidar que “se ha prestado y se seguirá prestando una asistencia sanitaria de calidad a los residentes de estos centros en toda la región”.

No obstante, el consejero ha insistido en pedir disculpas si alguien se ha sentido ofendido por unas declaraciones realizadas en un contexto de debate parlamentario.

No habrá cese

Antes el propio Miguel Ángel Revilla había reconocido que las declaraciones del consejero habían sido “ inoportunas” y que no había tenido un buen día. "No han sido afortunadas las cosas que ha dicho porque yo del personal y de las residencias no tengo nada malo que decir ”, ha insistido el Presidente. A pesar de todo ha defendido la gestión de Rodríguez y ha dejado claro que no le va a cesar ni va a dimitir. “Es un profesional, está haciendo una gran labor y su gestión de la crisis ha sido buena.