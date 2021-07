Miguel Rodríguez: “Ahora no me planteo dimitir. Cuando termine esto ya lo decidiré”

El Consejero de Sanidad Miguel Rodríguez ha confirmado en Cope que no tiene ninguna intención de dimitir “por ahora” por su gestión de la crisis sanitaria como han pedido varios partidos de la oposición en los últimos días, aunque no ha descartado reconsiderar la decisión cuando acabe la pandemia. “Basta que sea una situación mas complicada para que ni me lo plantee ahora. No es el momento. Cuando acabe esta situación si tengo que decir algo ya lo decidiré”.

Rodríguez asegura que no se siente desautorizado por el Gobierno después del cambio de criterio que se ha producido en las últimas horas con la apertura de los establecimientos de hostelería en los municipios de nivel 3 y 4 de alerta sanitaria para los clientes con pasaporte covid. "Sigo teniendo las competencias en Sanidad y todas las decisiones las tomamos con el respaldo de la ciencia”, ha reiterado.

Los técnicos de Sanidad publicarán la resolución este viernes y solo podrán acceder a los interiores los que acrediten que estén vacunados, los que hayan pasado la enfermedad antes de los últimos 6 meses o los que presenten una prueba PCR negativa de 72 horas antes o de antígenos 48 horas antes.

Rodríguez ha recordado que el control de acceso a los establecimientos lo tendrán que hacer los propietarios o trabajadores y que tienen derecho de admisión. “Quien no presente el pasaporte covid no podrá entrar”.

Además el consejero ha confirmado que los técnicos de Sanidad realizarán inspecciones periódicas para controlar que los clientes cumplen con la norma.

No hay evidencia científica

La apertura de los interiores en estas condiciones va a aliviar la situación del sector pero si los contagios siguen creciendo puede tener fecha de caducidad.” No hay evidencias científicas de que esta medida vaya a dar resultados. Si la incidencia sigue creciendo y hay brotes en estos establecimientos lo reconsideraremos”.