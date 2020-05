Miguel Ángel Revilla: "Sería una insensatez no prorrogar el Estado de Alarma"

Miguel Ángel Revilla ha confirmado en Cope que el Partido Regionalista apoyará en el Congreso la prórroga del Estado de Alarma. El Presidente regional considera “una insensatez” acabar con el mando único del Gobierno y ha apelado a la responsabilidad del Partido Popular para que también mantenga su apoyo.

“Por supuesto que vamos a apoyar al Gobierno de Sánchez. Se han cometido muchos errores pero entiendo que en una pandemia tiene que haber un mando único y es el que está . Sería una insensatez tirar por la borda lo que se ha hecho en los últimos meses. Apelo a la sensatez del PP que tiene derecho a quejarse pero está en juego la salud de los españoles y hay que darle al gobierno un voto de confianza”.

Revilla cree que no ha llegado el momento de darle autonomía a los presidentes regionales para evitar que cada uno “actúe por su cuenta” y defiende que las decisiones tienen que ser para todos iguales. “Si no esto sería una guerra”, insiste. “No me puedo imaginar que se rechace el Estado de Alarma. Nosotros estamos preparados para actuar por nuestra cuenta porque la situación sanitaria es para estar tranquilos.Pero Cantabria no quiere ir al margen de las demás. De qué vale tomar unas medidas si otros las toman distintas”.

Fondos del Estado

Desde Cantabria si han mostrado su preocupación por la fórmula que va utilizar el Gobierno en el reparto de los 16.000 millones de euros que se van a destinar a las comunidades autónomas. Revilla defiende que no se pueden distribuir en función de la población sino por el coste de los servicios efectivos como establece la ley de Financiación Autonómica. En la región mantener el coste de los servicios públicos en zonas rurales y dispersas es “más caro que en regiones donde la población está en grandes núcleos”. Este martes ha desvelado que le ha mandado un mensaje a Pedro Sánchez para que ese dinero “no se vaya mayoritariamente a Madrid o Barcelona”.

Por último ha valorado que los datos de empleo del mes de abril que se han conocido este martes “son malos” pero al menos “el sector industrial se ha mantenido”, no así el del turismo. “Es importante que con medidas de garantía se abra la economía a la normalidad y podamos salvar el verano en Cantabria. Espero que haya una movilidad dentro del país y Cantabria se pueda ofrecer como un territorio seguro para venir a veranear”, ha terminado.