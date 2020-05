Meruelo, indignado con Sanidad: Les atribuye 4 muertos y 22 infectados por Covid cuando solo hubo 1 contagiado

Indignación en Meruelo por lo datos publicados este martes por el Servicio Cántabro de Salud, donde figuran 22 contagiados por coronavirus y 4 fallecidos. Su alcalde, Evaristo Domínguez, niega esas cifras, que ponen como máximos focos de contagio porcentuales del Covid en Cantabria a Santiurde de Reinosa, Cabuérniga, Cabezón de la Sal, Limpias, y a su municipio, Meruelo.

De hecho, Domínguez ha solicitado al SCS que rectifique porque las cifras son incorrectas y generan una alarma innecesaria entre los vecinos. El edil asegura que solo ha habido 1 caso de infección, no 22, y ningún fallecido. La razón de la confusión radica en que, según Evaristo, se han contabilizado erróneamente como positivos del municipio, los de los infectados que se han trasladado al Centro de Atención a la Dependencia (CAD) San Miguel, que se ha convertido en un centro asistencial COVID, donde han sido trasladados usuarios de otras residencias de mayores de la comunidad que tenían coronavirus.

También sostiene que es un error el número de fallecidos que se facilita en la página del Servicio Cántabro de Salud (4) ya que, según ha asegurado, en el municipio de Meruelo no ha fallecido ningún vecino, ni ningún residente del CAD San Miguel. Evaristo ha aclarado que los mayores fallecidos son los trasladados desde otros centros de la región y, además, éstos han fallecido en el Hospital de Laredo, no en Meruelo. "De ser así debiera haberse inscrito su fallecimiento en el Registro Civil del municipio y como puede comprobarse por los informes remitidos diariamente por el Registro Civil del municipio, no se han inscrito ningún fallecido por esta causa", ha subrayado.

Por todo ello, el alcalde requiere al SCS que rectifique los datos suministrados en el enlace que se publica en los medios, así como los publicados en el informe de Centros Residenciales de Mayores publicado por el ICASS, en el que "los datos recogidos en el informe varían de unas páginas a otras".