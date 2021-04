El 9 de mayo termina el Estado de Alarma. ¿Qué podemos hacer en Cantabria a partir de esa fecha?

El Presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha anunciado que el 9 de mayo revocará el Estado de Alarma, una situación excepcional que contempla la constitución y que permite limitar la movilidad de los ciudadanos. Hasta ahora ha permitido a las comunidades autónomas como Cantabria establecer el toque de queda o cerrar fronteras con otros territorios.

Sin embargo a partir del 9 de mayo estas medidas ya no se podrán aplicar al no haber cobertura legal para ellas. Por tanto es importante saber qué vamos a poder hacer y qué no a partir de esa fecha.

¿Podemos viajar por España y por el mundo?

Por España sí. Ya no habrá limitaciones de movilidad y podremos entrar y salir de la comunidad sin ninguna restricción. Para viajar a otros países dependerá de las limitaciones que estos impongan en función de su situación sanitaria.

¿Habrá limitación de horarios para estar en la calle?

No. Sin toque de queda podremos movernos y circular a cualquier hora por todo el territorio español. Ya no será necesario regresar a casa a ninguna hora concreta ni nos podrán multar por ello.

¿Se mantienen otras restricciones como los aforos o el cierre de la hostelería?

Sí. Todas las medidas que están en vigor en Cantabria y que han sido adoptadas por la Consejería de Sanidad se mantienen haya o no Estado de Alarma. El interior de la hostelería seguirá cerrado mientras se mantenga el nivel 2 de alerta sanitaria. También seguirán en vigor la reducción de aforos en el comercio, la cultura o el deporte y el cierre de los locales de juego y apuestas.

¿Puedo reunirme con amigos o familiares en casa?

Sí. Sin ninguna limitación. Es otro de los derechos fundamentales que solo queda limitado con el Estado de Alarma. A pesar de todos las autoridades sanitarias piden prudencia para evitar grupos numerosos que aumenten el riesgo de contagios.

¿El uso de la mascarilla sigue siendo obligatorio?

Sí. El Gobierno de España aprobó recientemente la obligación del uso de la mascarilla en todos los espacios públicos con algunas excepciones como el deporte individual o cuando tomemos el sol con distancia o nos vayamos a bañar en la playa. En el resto de actividades seguirá siendo obligatoria.

¿Cuando terminan las restricciones?

Las medidas sanitarias dependen de la Consejería de Sanidad y se irán relajando o endureciendo en función de los datos de contagio. Cantabria está en nivel 3 de alerta sanitaria. Será necesario que alcance el nivel 2 y lo consolide durante dos semanas para relajar algunas restricciones.