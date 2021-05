Más de 6.000 niños cántabros se hacen pis en la cama

Más de 6.000 niños en Cantabria, con edades entre 5 y 10 años, se hacen pis en la cama. Según manifiesta la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria, “es un motivo frecuente de consulta en pediatría, aunque insuficientemente atendido desde el punto de vista científico”

Si no se trata, la enuresis nocturna no siempre se resuelve por sí misma, pudiendo llegar a la adolescencia o la edad adulta con implicaciones aún más graves. Se estima que entre el 1 y el 3% de los adultos siguen padeciendo la enfermedad

La enuresis se define “como la eliminación nocturna, involuntaria y funcionalmente normal de orina, que ocurre a una edad en la que cabe esperarse en el niño un control voluntario de la micción”. Es decir, mojar la cama mientras duerme, sin despertar, cuando se superan los 5 años. Lo que para algunos es algo normal, que se curará con la edad, está relacionado, según los expertos, “con situaciones de ansiedad crónica, problemas de autoestima y retraso en la esfera social”. Esto hace que los niños enuréticos no acudan a campamentos o excursiones, a dormir a casa de amigos o familiares, a cursos de idiomas, fiestas de pijamas, etc., para que no se sepa que se orinan en la cama, de ahí la importancia de consultar con el médico.

Los pediatras recuerdan que “se puede considerar un problema importante de salud, posiblemente, infra diagnosticado y, por lo tanto, infra tratado. Su diagnóstico precoz y tratamiento pueden ayudar a estos niños a mejorar su calidad de vida”.

En la mayoría de los casos, la enuresis nocturna es causada por una sobreproducción de orina por la noche o una capacidad reducida de la vejiga. La incapacidad de despertar puede ser otra causa.

La valoración física por el pediatra o urólogo, la detección de posibles enfermedades asociadas, la realización de un diario miccional, el tratamiento farmacológico o el tratamiento funcional, son las pautas para el correcto diagnóstico y tratamiento de la enfermedad.

De igual manera, se recomienda no castigar o reprochar al niño los escapes nocturnos pues, según los datos revelados por el primer estudio mundial de asociación del genoma la enuresis es probablemente hereditaria. El riesgo de orinarse en la cama es entre 5 y 7 veces mayor entre los niños con un padre enurético y aproximadamente 11 veces más si ambos padres mojaron la cama.