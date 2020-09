Más de 100 pasajeros están retenidos en Santander desde este lunes por una avería en un avión de Iberia

Un centenar de pasajeros de la compañía Binter siguen retenidos en Santander desde este lunes después de que el avión en el que tenían que viajar a Tenerife no haya podido despegar en las últimas 24 horas por la avería de otro avión de Iberia.

Según algunos de los afectados, el vuelo tenía prevista la salida el lunes a la 1 de la tarde. Con los pasajeros ya sentados el comandante les informó que no podían despegar por culpa de un problema de otro avión de la compañía Iberia que estaba ubicado junto al suyo y les estaba bloqueando. El aparato no se ha podido mover porque sorprendentemente el aeropuerto Seve Ballesteros no dispone de un vehículo para remolcar los aviones averiados.

Tras esperar mas de 5 horas ayer en el aeropuerto finalmente la compañía les informó que no podían solucionar el problema y que tendrían que retrasar la salida hasta este martes a las 9.30 de la mañana. Sin embargo la pesadilla para los afectados no ha terminado ahí.

nuevo retraso

Después de hacer noche en un hotel de Santander con todos los gastos pagados, el centenar depasajeros ha sido trasladado esta mañana a las 7.30 hasta el aeropuerto para hacer el embarque dos horas antes con todas las medidas de seguridad sanitarias. Sin embargo de nuevo Binter les ha comunicado que la avería aún no se ha solucionado y que tendrán que esperar otras 4 o 5 horas para despegar, si finalmente llega la pieza que se necesita.

Algunos de los usuarios ya han expresado su descontento en las redes sociales en las últimas horas y la compañía se ha comprometido a abonar las indemnizaciones que sean necesarias.