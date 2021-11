Marina Lombó: “No va a bajar la cultura del esfuerzo ni la exigencia de los profesores”

La Consejera de Educación de Cantabria Marina Lombó ha dejado claro en Cope que no están en desacuerdo con el nuevo Real Decreto que permite aprobar Bachillerato con una asignatura suspensa, entre otras medidas, pero si cree que “es precipitado ponerlo en marcha ahora”.

Lombó ha reiterado que los cambios no van a ser negativos ni para los alumnos ni para los profesores. “Es una medida que afecta a muy pocos alumnos, no va a bajar la cultura del esfuerzo ni el nivel de exigencia de los docentes. Eso va a ser lo excepcional y no creo que ningún docente esté planteando rebajar su nivel de exigencia”.

Las comunidades habían pedido una moratoria para este curso e implantar las nuevas medidas en el 2022-23. Sin embargo el Consejo de Estado, ha explicado”, consideraba que era mas lógico hacerlo en todas las comunidades al mismo tiempo y por eso se aplicará ya de forma inmediata.

Este cambio supone que los docentes tienen que cambiar sus programaciones a mitad de curso, por lo que la consejería está trabajando en elaborar un documento con los cambios que se mandará a los centros. “El Gobierno de Cantabria cumplirá la ley, es una normativa básica para todas las comunidades aunque algunas decidan recurrirlo”.

Lombó ha recordado que el porcentaje de suspensos en la región es muy bajo en todos los niveles por lo que nadie quiere bajar la calidad e educación. “Este decreto no baja la calidad educativa sino dar mas oportunidades a aquellos que tienen mas dificultades”.