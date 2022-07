Mariano Rajoy, en la UIMP: "No echo de menos la política, se ha convertido en una profesión muy dura"

Los Cursos de Verano de la UIMP continúan su transcurso, y las exposiciones de los expresidentes del gobierno, siguen siendo los actos centrales en este comienzo de la época veraniega de los jóvenes de la UIMP. Hoy ha sido el turno de los dos últimos: Mariano Rajoy y José Luis Rodríguez Zapatero.

El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy (PP) ve "triste y absolutamente lamentable" el "pacto" del Gobierno con Bildu por el que la nueva Ley de Memoria Democrática reconocerá a las víctimas de violaciones de Derechos Humanos hasta 1983. "Ayer el propio Felipe González decía que eso le sonaba muy mal. A mí me suena peor", ha dicho.

De esta forma se ha pronunciado este miércoles en Santander, Rajoy cuando tras participar en un acto en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) cuando se le ha preguntado por ese proyecto de Ley de Memoria, cuyo dictamen se aprobó hace dos días en comisión en el Congreso, con el apoyo de Bildu y el PNV y la abstención de ERC.

El apoyo de Bildu se produjo tras acordarse ampliar hasta 1983, cinco años después de aprobada la Constitución, el reconocimiento de víctimas de violaciones de Derechos Humanos y la posible reparación económica que ello conllevase.

Rajoy ha señalado que la Transición, que, según ha dicho, trajo a España la democracia y la Constitución y más de 40 años de "un buen vivir para los españoles", tuvo "un enemigo declarado" que fue ETA, ya que fue la etapa en la que la banda terrorista atentó "con más saña" y en la que "más personas murieron o se vieron privadas de sus derechos y libertades".

"ETA fue contra la Transición española y contra la Constitución Española y ahora realmente resulta triste y absolutamente lamentable que el Gobierno haya caído en ese pacto con Bildu. Hay cosas por las que no se puede pasar porque es que son ininteligibles. No las entiende nadie", ha dicho.

Rajoy ha recordado en sus declaraciones la valoración que hizo ayer, también en Santander, el expresidente Felipe González (PSOE), que afirmó que el pacto del Gobierno con Bildu por el que la nueva Ley de Memoria reconocerá a las víctimas de violaciones de Derechos Humanos hasta 1983 "no le sonaba bien". También ayer se pronunció sobre este asunto en la UIMP José María Aznar, que tachó de "disparate" la nueva Ley de Memoria Histórica, entre otras cosas porque es un proyecto "hecho y pactado con terroristas".

Zapatero: "La transición fue ejemplar"

El expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, cree que la democracia "se perfecciona" con nueva Ley de Memoria porque "reconoce a los olvidados".Así lo ha expresado este miércoles en Santander a preguntas de los periodistas acerca de esta norma -que reconocerá a las víctimas de violaciones de Derechos Humanos hasta 1983- previas a su participación en los encuentros de expresidentes de la UIMP.

"La democracia es memoria, igual que los países son historia", ha manifestado el mandatario socialista, para recordar que siempre ha hecho una valoración "extraordinariamente positiva" de la Transición, que a su juicio fue "ejemplar". Pero a sus ojos, la memoria y los hechos del pasado van adquiriendo una visión distinta a medida que pasa el tiempo y, en consecuencia, si se detecta algún "ángulo ciego" en el proceso, "merece ser rescatado".

Por eso, Zapatero ha dicho que no puede entender cómo alguien puede calificar de "rupturista y contrario a la conciliación" el que la democracia haya ido reconociendo progresivamente derechos. "Que las personas que perdieron a sus ascendientes, a sus familiares y están presumiblemente enterradas en fosas comunes no tengan el derecho a reconocerlas, a identificarlas, a honrarlas y a llorarlas... Esto es humanidad, no es memoria: es una visión humana, humanista, de la democracia", ha defendido.

En su opinión, ese fue "un ángulo ciego", y aunque con ello no pone "en cuestión en absoluto" la Transición, considera evidente que "los derechos son una lucha por los derechos y abren nuevos derechos", al igual que la democracia, que también es "un proceso abierto". "Creo que la Democracia española con las leyes de memoria del 2007 y la de ahora se perfecciona, porque reconoce a los olvidados", ha resumido el que fuera jefe del Ejecutivo entre 2004 y 2011, para quien "una democracia avanzada, ejemplar es aquella que no deja a nadie olvidado". "No tenemos que tener miedo en absoluto a mirar a nuestro pasado más reciente o más remoto", ha concluido.

