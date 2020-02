María Sánchez: " No hemos votado nada del iva y no descartamos reclamar la deuda vía judidial "

La Consejera de Economía del Gobierno de Cantabria niega uqe haya firmado ni aceptado una propuesta del Estado para dejar de reclamar la liquidación del iva de 2017. " Lo que se ha votado es la senda del déficit para el ejercicio 2020 y siguientes pro no tiene nada que ver con el cobro del iva. Era un asunto que no estaba en el orden del día y no se podía votar nada en relación a la reclamación que hacían las comunidades autónomas".

Sánchez aclara que el Ministerio de Hacienda ha hecho " una propuesta para financiar el iva con el déficit de 2019 y con un FLA nuevo al 0% de interés. Esa propuesta simplemente se ha trasladado a las comunidades y tiene tal calado que necesita un estudio a fondo antes de tomar una decisión. No hemos votado nada del iva ni hemos llegado a ningún acuerdo con el ministerio ". Además reitera que estudiarán la propuesta de la ministra pero " en ningún caso renunciamos a reclamar judicialmente el iva pendiente del 2017. Esa es una postura unánime del gobierno".

Con respecto al nuevo modelo de financiación autonómica la ministra de Hacienda traslado que iba a consensuar con los grupos del congreso un calendario de negociación y debate sobre este asunto. La postura de cantabria es unánime y “ defiende el sistema del coste efectivo de los servicios”

pago a proveedores

La Consejera reconoce que el noviembre se disparó el pago a proveedores a 90 días, una situación que sucedió por el retraso en el pago de las entregas a cuenta del estado y no se ha podido atender a los proveedores que vienen sobre todo del Servicio Cántabro de Salud.

" En enero cerraremos el pago en torno a 30 días y se regulariza la situación. Eso sí son proveedores de grandes empresas farmaceúticas. Los autónomos y pequeños empresarios están cobrando en torno a 30 o 35 días" , ha concluido.