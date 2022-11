María José Sáenz de Buruaga: " Estamos en las mejores condiciones para ganar las elecciones"

La presidenta del Partido Popular en Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha pasado este jueves por los micrófonos de la Cadena Cope. Sáenz de Buruaga se muestra convencida de que su partido ganará las elecciones del año que viene. “Estamos en las mejores condiciones de los últimos años para conseguirlo. Lo dicen los últimos registros, dicen que absorbemos el voto de Ciudadanos y que desgastamos a Miguel Ángel Revilla».

Aunque todavía la dirección nacional no ha designado al candidato a la presidencia de Cantabria, Sáenz de Buruaga ve razonable que la persona que ha obtenido en el congreso regional la confianza de las bases sea la elegida.” No creo que haya sorpresas y no voy a ser yo la que me autodesigne, pero me atrevería a decir que no esperamos ninguna sorpresa y Alberto Nuñez Feijóo hará lo que es lógico y razonable”.

En cuanto a las elecciones regionales de 2023, la presidenta de los populares en Cantabria asegura que su partido se encuentra en las mejores condiciones de los últimos años para conseguir desbancar al PRC. Sin embargo, tiene claro que si a los regionalistas les salen las cuentas volverán a elegir como socio de gobierno al partido socialista.” Tengo claro que la aritmética de Revilla no tiene ninguna duda, el pacto va a ser con el PSOE. No tengo bola de cristal, pero siempre así lo ha hecho. Se ha entregado siempre a la política de la izquierda, y confío en que los ciudadanos lo eviten”.

En cuanto a posibles pactos de su partido ,Sáenz de Buruaga no tomará ninguna decisión hasta el mismo día de las elecciones, cuando se vean los resultados. “El PP es la opción, vamos a pedir la confianza a los cántabros para cambiar las cosas. La noche de las elecciones, siendo respetuosos con lo que diga la gente, tomaremos decisiones. El que gane gobierna y el que gobierna decide”.