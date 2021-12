Marcos López Hoyos: "La sexta ola es menos intensa gracias a la vacunación"

La pandemia no da tregua, pero la sexta ola es menos agresiva gracias a la vacunación de la mayoría de la población. Así lo ha reconocido en Cope el Presidente de la Sociedad Española de Inmunología Marcos López Hoyos. “Estamos en una nueva ola al aumentar la actividad social. Las vacunas están funcionando porque hay una subida más controlada de casos y no hay un aumento tan repentino de hospitalizados”.

La vacuna está protegiendo y está controlando que la onda de contagios no sea tan intensa. Los expertos insisten en que la mejor medida para evitar contagios es la mascarilla, además de la ventilación de espacios y no estar en lugares concurridos.

Eso sí, Hoyos reconoce que no hay que bajar la guardia. “Hay que estar vigilantes para que esto no se dispare. Muchos de los ingresos en UCI son pacientes no vacunados y la vacunación está evitando la trasmisión masiva”.

Cantabria ha alcanzado este martes una incidencia acumulada de 255 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días y tiene ya 61 hospitalizados. Aunque la sexta ola es más suave todavía habrá que seguir conviviendo con el coronavirus durante mucho tiempo.

“El virus ha venido para quedarse. Es probable que nos acabemos infectando todos pero lo importante es que eso no genere problemas sanitarios. El mensaje positivo es que tenemos vacunas y han parecido nuevos tratamientos que bloquean el virus y que pueden ayudarnos a manejar mejor la enfermedad”, insiste López Hoyos.

También ha defendido el pasaporte covid para animar a los no vacunados a hacerlo y cree que estas Navidades hay que limitar al máximo las reuniones sociales y familiares.

Vacunación niños

La comisión de Salud Pública ha aprobado este martes la vacunación de menores de 5 a 11 años que arrancará en las comunidades a mediados de diciembre. Una medida “positiva” según Marcos López Hoyos aunque recuerda que los niños tienen síntomas más leves y no era un grupo prioritario. "Los niños si pueden transmitir y la medida de vacunarlos es correcta. Sí sería importante que fuese rápida".

Según ha contado a Cope se vacunará con una separación de 8 semanas entre la primera y la segunda dosis para dar mas tiempo a crear anticuerpos.