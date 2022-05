Marcano niega el "saqueo de las empresas públicas" y acusa a Vox de mentir

29/10/2018 El vicesecretario general de Política Institucional del PRC y exconsejero del Gobierno de Cantabria, Francisco Javier López Marcano, asegura estar "a disposición" de su partido y no descarta una hipotética vuelta al Ejecutivo. "Soy un animal político y estaré donde mi partido me pida, si es que me necesita", ha afirmado