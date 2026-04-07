Manuel Vicente, astrónomo de Cantabria en COPE: "Me parece increíble que no se esté hablando de la razón energética del viaje a la luna"

Han pasado más de cincuenta años desde que el ser humano pisó la Luna por última vez y, ahora, nuestro satélite vuelve a estar en el centro de la conversación. La misión Artemis II de la NASA es el proyecto con el que Estados Unidos quiere volver a llevar astronautas hasta allí, aunque con un matiz importante: en esta ocasión no van a aterrizar, sino que se trata de un ensayo fundamental antes de volver a pisar la superficie lunar.

La misión tiene como objetivo principal validar que todos los sistemas funcionan correctamente en condiciones reales. Cuatro astronautas viajarán a bordo de una nave que rodeará la Luna y regresará a la Tierra, en una prueba general que abarca desde el cohete y la nave hasta los sistemas de navegación y seguridad antes del salto definitivo con la futura misión Artemis III.

NASA Vista de la Luna y la Tierra desde la nave Artemis II

la nueva clave energética

El interés renovado por la Luna ya no responde solo a una demostración de capacidad tecnológica, como en la Guerra Fría. Ahora, el foco está puesto en los recursos que alberga el satélite. En la superficie lunar existe un elemento que es prácticamente inexistente en la Tierra y que podría cambiar el futuro de la energía: el helio-3.

Este material es fundamental para generar energía mediante fusión nuclear, un método que promete ser mucho más potente y limpio que los actuales. Mientras la atmósfera terrestre impide que el helio-3 se acumule, la Luna, al carecer de ella, ha ido depositando este valioso isótopo en su superficie durante millones de años, convirtiéndola en un enclave de alto valor estratégico.

Una carrera espacial silenciosa por los recursos

Este cambio de enfoque ha provocado una nueva carrera espacial, mucho menos visible que la de los años 60, pero igual de relevante. Potencias como Estados Unidos o China, junto a iniciativas privadas, han puesto sus ojos en la Luna con el objetivo claro de establecer una presencia permanente para acceder a sus recursos.

De hecho, China ya ha conseguido hitos importantes en esta competición, como lograr el aterrizaje de una sonda en la cara oculta de la Luna o traer muestras de su superficie a la Tierra. Estas maniobras demuestran que la exploración ha dado paso a una fase con intereses mucho más profundos y estratégicos.

Imagen del despegue de la nave Orión, de la misión Artemis II, con destino a la Luna

La Luna como trampolín hacia Marte

Sin embargo, la Luna no es el destino final, sino un paso intermedio en un plan mucho más ambicioso: llegar a Marte. El planeta rojo es el gran reto de las próximas décadas, pero presenta una complejidad logística y unos riesgos que hacen imprescindible usar nuestro satélite como campo de pruebas.

Es empezar algo completamente distinto con un objetivo final en Marte" Manuel Vicente Astrónomo

En la Luna se puede ensayar la tecnología, aprender a vivir fuera de la Tierra durante largos periodos y prepararse para los viajes de meses que implicaría una misión a Marte. Aunque la misión Artemis II ha sufrido varios retrasos y los plazos para volver a pisar la Luna apuntan a finales de esta década, el proceso ya está en marcha y "es empezar algo completamente distinto".

La tecnología avanza, las misiones se suceden y el interés por el satélite se ha convertido en una estrategia a largo plazo. Como señalan los expertos, el cambio de paradigma es total, pues "la Luna ya no es el objetivo". Ahora es una herramienta, un paso necesario para empezar una nueva era en la exploración espacial con la vista puesta mucho más lejos.