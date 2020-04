Manu Asensio, abogado: "Si Liga y Federación lo acuerdan, podrian descender al Racing sin jugar lo que queda"

El Racing sigue siendo, a día de hoy, el único club donde sus jugadores han expresado públicamente en un comunicado su rechazo, que no negación, a someterse a los test médicos que ha conseguido la Liga para comprobar si las plantillas profesionales de Primera y Segunda División están contagiados con el COVID-19. No está muy claro si la medida adoptada por los verdiblancos, unido al revuelo mediático posterior, provocó que el Ministerio de Sanidad y el Consejo Superior de Deportes decidieran a finales de la semana pasada posponer al menos 7 días más la toma de muestras de los jugadores, que debían iniciarse este martes 28 de abril.

La Liga, con su presidente Javier Tebas a la cabeza, afeó públicamente también la decisión de la plantilla racinguista, y les avisó (a ellos y a todos los clubes que tomen el mismo camino) que esta temporada, se jueguen o no los partidos que restan para finalizar el campeonato liguero 19-20, habrá los ascensos y descensos habituales. No se contempla la opción de que haya ascensos, unido a la no pérdida de la categoría. Es decir, no habrá una Primera División con 22 clubes, ni una Segunda con 24.

Este lunes 27 de abril, Cope Cantabria ha querido conocer las opciones jurídicas que podría contemplar acogerse el Racing, en caso de que de forma excepcional no se disputaran los partidos para acabar la Liga, y que tanto Federación Española de Fútbol como la asociación presidida por Tebas decidieran descender a los cántabros a Segunda B. Manu Asensio es abogado, especialista en derecho deportivo, y ha detallado a Jaime del Olmo en "Herrera en Cope" los posibles escenarios a los que el Racing se podría enfrentar.