"El lunes arranca la huelga sí o sí"

El encuentro de este viernes entre el Servicio Cántabro de Salud (SCS) y el Sindicato Médico ha acabado sin acuerdo, con lo que la convocatoria de huelga en Atención Primaria prevista a partir del lunes, día 7, se mantiene. "El lunes habrá huelga sí o sí", han asegurado a COPE responsables del Sindicato Médico.

El Sindicato sí reconoce avances en materia de seguridad. "En lo único que se ha avanzado un poco" ha sido en las medidas para acabar con las agresiones a los sanitarios pero no en las otras cuestiones principales, como son las relativas a los médicos de continuidad, un tema que ha quedado "en el aire", y tampoco en relación a la "sobrecarga" de las agendas de los facultativos.

Respecto al tema de las agendas de los médicos, el Sindicato Médico ha asegurado que los representantes del SCS "no están por la labor" de poner por escrito un compromiso al respecto y solo han dicho "de palabra" que "se abren a respetar" la limitación establecida de un máximo de 28 pacientes al día (ampliables a 35 en determinados supuestos) y se comprometen a impulsar el programa de absorción de la demanda.

Sin embargo, desde el Sindicato Médico ha señalado que esa limitación de 28 y 35 ya existe sobre el papel, pero actualmente en algunos casos están viendo "más de 50" pacientes al día.

Por ello, los convocantes no se conforman con que Sanidad "intente respetar" esa limitación de las agendas, sino que han pedido medidas para que eso se garantice.

Desde el Sindicato Médico han señalado que, en lugar de comprometerse el SCS los acuerdos alcanzados en 2019, que hasta ahora "no se han cumplido", se les ha planteado "unos acuerdos nuevos mucho peores" y sin nada que permita garantizar que en esta ocasión se cumplirán. "Sería otro papel para 2023 que no cumplirían y no estamos dispuestos a ello", ha dicho Alonso.

Ha explicado que en la reunión desde el SCS se les ha pedido que aplacen la huelga pero el Sindicato Médico se ha negado. Aunque los convocantes dan por seguro que habrá huelga desde el lunes, no descarta que, a la vista de lo que se les ha transmitido por parte de la Administración sanitaria, haya alguna conversación el fin de semana.

Durante el transcurso de todas las negociaciones en estos días se han visto las dificultades para que ambas partes llegaran a un acuerdo.

Y es que el Sindicato Médico ha denunciado de forma continuada la falta de voluntad de Sanidad para intentar llegar a un acuerdo y aseguraban que no había avanzas con lo que no era optimista en que se cerrara un acuerdo que permitiera evitar la huelga.

A la salida de la reunión de ayer, el gerente del SCS, Rafael Sotoca, confiaba en que en la reunión de este viernes se pudiera llegar a un acuerdo que desconvoque la huelga y evite una situación perjudicial para los pacientes. Pese a todo, reconocía que "no era una negociación fácil" y había puntos en los que había que "seguir trabajando".Pese a todo, consideraba que estaba "a tiempo" de parar la huelga

EL BOC PUBLICA LOS SERVICIOS MÍNIMOS

El Boletín Oficial de Cantabria ha publicado este viernes, en una edición extraordinaria, el decreto de servicios mínimos para la huelga.

Según se indica, se fijan en la Gerencia de Atención Primaria de 2 médicos de familia por zona básica de salud para la cobertura asistencial a efectos de atender las urgencias y situaciones indemorables que pudieran producirse y un servicio de pediatra para atender las incidencias de la población infantil, lo cual representa el 25% de la plantilla de médicos y pediatras.

Respecto a la atención en los Servicios de Urgencia de Atención Primaria queda cubierta al 50% contando con los cinco efectivos de Emergencias 061, Así mismo el ESAD queda con una asistencia del 50%.

Dicho decreto fue aprobado ayer, jueves, en Consejo de Gobierno y, tras conocer su contenido, el Sindicato Médico tildó los servicios mínimos establecidos de "altísimos" y afirmó que con ellos se pretendía que "no se notase" la huelga.

En ese sentido, advertía que en las situaciones en que la Administración ha procedido de esta manera, ha tenido sentencias en contra por parte de los tribunales por considerar que era "obstruccionista" al derecho a la huelga.

En el decreto, se explica que los servicios mínimos habían sido objeto de negociación con el comité de huelga en las reuniones mantenidas los pasados días 20, 24 y 27 de octubre "sin que haya sido posible llegar a un acuerdo para la fijación de los mismos".