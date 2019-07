Luca Zidane: "Me va a venir bien salir de Madrid"

La primera impresión que se habrá llevado Luca Zidane en el día de su presentación como jugador del Racing es que ya tiene a los aficionados verdiblancos más jóvenes metidos en el bolsillo. Cual flautista de Hamelín, fue acompañado durante los 50 metros que van del aparcamiento a la puerta de las oficinas de El Sardinero por una veintena de chavales que le miraban maravillados, admirando su planta y su perfecta sonrisa, a la espera de alguna palabra, firma o foto del portero cedido por el Real Madrid.

Ya en sala de prensa, Víctor Alonso dejó claro antes de dar paso a Luca que la visita que su padre realizó a la capital cántabra hace un par de semanas no tuvo nada que ver con la llegada de su hijo al Racing; así que ahorró la pregunta a los numerosos medios (más de los habituales) que siguieron la primera comparecencia pública como racinguista de Luca.

Zidane quiso dejar claro que "tenía muchas opciones, pero la del Racing fue la más interesante. Me ha gustado mucho esta opción, y estoy muy contento. Me va a venir bien para crecer jugar en un club histórico como este. Cada año intento mejorar, estoy ilusionado de empezar, dar lo máximo con el equipo y ya veremos qué tal se me da". En ese sentido, Chuti Molina y Víctor Alonso dejaron claro que Luca parte en igualdad de condiciones que Iván Crespo por el puesto en la portería. Ni hay cláusulas en el contrato de cesión, ni número de partidos mínimo para jugar, ni penalizaciones al Racing por dejarle (si se diera el caso) en el banquillo; Iván Ania tendrá libertad absoluta para elegir a su portero titular.

Lo que seguro agradecerá Luca es quitarse de encima la alargada sombra de su padre; el pesado cartel de ser "hijo de" nada menos que una de las más deslumbrantes figuras del fútbol mundial, 'Zizou'. Muchos dudaban de su capacidad para defender la portería blanca, habrá que ver si muestra todo su potencial bajo los palos de El Sardinero: "Con las comparaciones es algo que llevo desde pequeño y estoy acostumbrado. Pero sin hablar del apellido, a mí lo que me va a venir bien seguro es salir de Madrid y conocer otra ciudad y otro club".

Lleva muy poco tiempo en Santander, pero a Luca le ha dado tiempo a percibir un muy buen ambiente en el vestuario racinguista: "Solo llevo dos días de entrenamiento con ellos, pero estoy muy bien, es un gran grupo, unido y con mucha ambición". A la hora de definirse como portero, el joven jugador titubeó unos segundos, y es cuando Chuti recogió el guante: "Ya le defino yo... es un portero moderno, muy bueno con el pie, pero eso no es suficiente... hay que parar. Y creo que Luca va a marcar una época en el fútbol español; es valiente, muy ágil, con un uno contra uno espectacular. Tiene la edad que tiene (21 años), pero es como los buenos vinos, cada año que pasa son mejores".