Los zapatos, también en cuarentena durante 48 horas: "No hay medidas para desinfectar los de piel o ante"

Este lunes 11 de mayo muchos comercios subirán su persiana, tras 50 dias obligados a permanecer cerrados por el estado de alarma y las medidas de seguridad para evitar contagios por coronavirus. Eso sí, lo harán con muchas restricciones y obligados a seguir un protocolo que les ha enviado la Consejería de Sanidad.

Es el caso de Álvaro Gómez, con más de 10 zapaterías repartidas por Cantabria, 3 de ellas en el centro de Santander ("Gaspar", "Sparta" y "Zap-In"). Para él, la prioridad será la salud, a pesar de las imposibilidad que supondrá tratar un producto tan delicado como los zapatos con productos desinfectantes: "No se les puede aplicar productos con spray... esos zapatos se quedan en cuarentena, porque hemos estado informándonos, y no hay medidas para zapatos de piel, o de ante que se puedan desinfectar. Las maquinas de ozono no están garantizadas que desinfecten, e incluso puede ser perjudicial... Vamos a probar todos los zapatos con calcetines de plastico, si no se compran estarán de cuarentema, y luego a las 48 horas volverán para ser probados de nuevo".

También María Díaz, dueña de la tienda de ropa "Must", de la Calle del Medio, tiene muy claro que las medidas de higiene, protección y desinfección serán obligatorias en su establecimiento: "Lo prioritario es la seguridad para todos, tanto clientes como la mía propia. Pido responsabilidad entre todos, porque ahora parece que salimos y nos relajamos. No, es el momento de ser más serio que nunca. Estoy haciendo todo lo posible para adoptar todas las medidas necesarias. Mi tienda es pequeñita, pondré un protocolo a la entrada, exigiré la mascarilla para entrar, pondré el gel hidroalcohólico para los que entren y a la hora de salir, la desinfeccion del local dos veces al día mínimo, y la ropa lo mismo. Todavia no tengo claro cómo lo voy a hacer, yo sí compré la máquina de ozono, pero como cada día dicen una cosa... Yo tengo claro que todo el que se pruebe ropa, después se desinfecta; y si no, cuarentena".