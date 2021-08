Los vecinos de la calle Ernest Lluch denuncian los malos olores y la suciedad que sufren

Los vecinos no pueden aguantar más. Llevan todo Julio y lo que llevamos de Agosto con los contenedores llenos y sin que nadie se haga cargo. Incluso les han tenido que poner un contenedor adicional del que se hace cargo otra empresa adicional para aliviarles un poco la situación. Sin embargo los vecinos se encuentran desesperados. " Los contenedores están llenos y llevan más de un mes sin retirar la basura. Olores y moscas. Huele muy mal y la gente tira las bolsas fuera, lo dejan en la calle tirada es un gran desastre" explica uno de los vecinos a Cope Cantabria.

Ya se han puesto en contacto con el Ayuntamiento de Santander a través de varias cartas pero no contesta nadie. "Qué más podemos hacer? es el Ayuntamiento quien tiene que llegar a un acuerdo con alguien. ¿Dónde podemos ir?. Quien tiene que reaccionar es el consistorio, no pueden dejar a las comunidades así. Hemos pagado el impuesto de basuras ya que sino tenemos recargo ¿Porqué no actúan igual cuando tienen que resolver problemas?

Por ahora no han aparecido ratas por la zona, aunque los vecinos no lo descartán porque los malos olores que sufren a diario y la suciedad que tienen es ya insostenible.