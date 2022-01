Los súper vecinos de Tresviso. Ni un solo positivo en 2 años de pandemia

Si cada día hablamos del número de positivos y de la enorme incidencia de casos que afectan a toda la region, hay que poner en valor a un pueblo que sigue resistiendo al covid. Es el municipio de Tresviso que no ha registrado ni un solo caso de coronavirus. Tampoco lo ha hecho en esta sexta ola que sigue batiendo récord de contagios tanto en Cantabria como en el resto de España.

En medio de una pandemia mundial, Tresviso puede presumir de vivir al margen del covid. Se trata de un problema médico que solo conocen por la tele y los medios de comunicación pero que todavía no han probado en sus propias carnes. Allí, en mitad de las montañas y a 900 metros de altitud, en dos años, ninguno de los 23 vecinos que reside a diario se ha contagiado.

Su ubicación y el difícil acceso al pueblo puede ser una de las explicciones a este fenómeno, pero hay que recordar que allí reciben cada año a miles de visitantes que disfrutan del turismo de montaña.

Aunque se cuidan y cumplen las normas sanitarias, no se consideran súper hombres y reconocen que la suerte también les ha podido ayudar para no contagiarse. "Nosotros no hacemos nada especial. Nos cuidadmos como todo el mundo porque la población aquí ya tiene una edad pero podriamos habernos contagiado en cualquier momento. Ahora en invierno somos pocos pero en verano recibimos a muchos visitantes y familiares así que cualquiera podría haberlo traído", reconoce el alcalde Francisco Javier Campo.

Ni siquiera la variante omicron ha roto este escudo de protección, y eso que se han contagiado más de 50.000 personas en toda Cantabria.

Ademas de la suerte la vacuna también ayuda. Todos los vecinos se han dado ya la pauta completa para seguir evitando riesgos." Aquí ninguno somo negacionista. Tenemos que ajar a Potes a vacunarnos pero lo hemos hecho todos. También para darnos ahora la de refuerzo".

En Tresviso seguiran disfrutando de su entorno bucólico y de paso de su municipio free covid.