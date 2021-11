Los sindicatos de médicos y enfermeras rechazan que los telefonistas decidan quien ve a su medico y quien no

No es coherente que una persona sin conocimientos médicos sea la encargada de decidir si un paciente necesita o no ver a su médico. Es lo que dice el sindicato médico que exige a sanidad invertir más dinero para que los médicos tengan más horas de consulta. Para su portavoz Vicente Alonso poner esta decisión en manos de telefonistas es una chapuza." Sanidad no quiere coger el toro por los cuernos. Esta decisión es una chapuza"

Por su parte el sindicato de enfermeras también se muestra en desacuerdo con esta propuesta. Ningún trabajador sin formación médica puede tomar este tipo de decisiones." Nosotros hemos dicho que no estamos deacuerdo. Una persona sin formación no puede decidir quien debe esperar y que paciente tiene que ser atendido por un profesional médico", así lo asegura la secretaria general del sindicato Ana Samperio.

Según ha podido saber Cope Cantabria algunos telefonistas y administrativos ya se han negado a hacer esa labor en sus centros de salud.