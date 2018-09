Los profesores cántabros amenazan con otra huelga el día 20 de Septiembre

Unos 3000 profesores de infantil y primaria están llamados a la huelga convocada para este viernes por la Junta de personal docente en Cantabria.. Se realizarán paros de 4 horas en todos los colegios públicos de la región , que afectarán a mas de 47,000 alumnos. Una huelga que sin embargo no afecta a los alumnos de secundaria y bachiller que comienzan más tarde las clases. Pero no se preocupen porque los colegios no estarán cerrados, la consejería de educación ya ha garantizado unos servicios mínimos en las aulas. Sin embargo prepárense porque los profesores ya amenazan con nuevas acciones para el próximo 20 de septiembre.

Conchi sanchez es secretaria general de la federación de ensañanza de ccoo.

Además de los paros de este viernes hay una manifestacion al mediodía que recorrerá el centro de Santander.