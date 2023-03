"A los políticos se les llena la boca con la investigación pero tenemos contratos precarios"

Medio centenar de docentes e investigadores de la Universidad de Cantabria (UC) con contratos temporales se han concentrado este jueves frente a la sede del Gobierno para exigir que se les reconozca los quinquenios y sexenios laborales y se les abonen los atrasos pendientes desde 2021.

Este colectivo que agrupa a un centenar de personas, lleva dos años negociando con la consejería de universidades para que se modifique el decreto de universidades en el parlamento y se les reconozcan estos derechos laborales que ya han sido avalados en varias sentencias.

“Han ganado dos sentencias por las que a estos trabajadores se les reconoce los sexenios y quinquenios como méritos pero no se les abona. Este año se ha consignado la partida en los presupuestos pero la universidad no les puede pagar porque no se ha modificado el decreto de universidades en el parlamento. Supuestamente, está en trámite, la legislatura se agota y si no pasa por el parlamento, no se hará efectivo y los docentes investigadores no cobrarán la deuda”, ha confirmado Conchi Sánchez responsable de educación en CCOO.

En este caso estamos hablando de personas altamente cualificadas que están en condiciones precarias. “Llevamos dos años intentando negociar y como no avanzamos nos hemos concentrado frente al Gobierno para que se entere toda la sociedad y el consejo de gobierno lo afronte con seriedad y pronto”, reitera Sánchez.

En algunos casos la deuda asciende a más de 10.000 euros, pero depende dela trayectoria investigadora de los afectados. La cantidad varía entre los 6.000 y los 12.000. “Hemos solicitado que se modifique el decreto, que se pague la deuda pendiente de 2022 y se niegan. Solo quieren pagar desde el 2023”.

Investigadores

Entre los investigadores que se han concentrado este jueves está Javier Jiménez, profesor docente investigador en la UC. “Tenemos reconocidos sexenios y quinquenios pero no los cobramos. Cambiar el decreto no supone ningún problema. Hay profesores que llevan más de 10 años sin contrato fijo. La universidad te va renovando contratos temporales con distintas figuras, pero al final la labor que realizas es la misma que un profesor titular” asegura.

El sueldo base de este colectivo es de 1.800 euros, que es menos de lo que cobra un profesor de secundaria. “A la hora de apostar por innovación no es abrir edificios, o una foto. La labor de investigación la hacen las personas y no nos sentimos valorados. En Cantabria tenemos que retener el talento y ahora se está marchando. Este año hemos perdido dos investigadores en el área de matemáticas y es por el salario”, concluye.

Una situación similar describe Tamara Llano, también profesora e investigadora que carga contra el gobierno y la propia universidad. “La UC tiene la política de agotar el máximo de tiempo el contrato más bajo para cobrar lo menos posible. Trabajamos igual que un profesor titular o un catedrático y, sin embargo, no nos lo reconocen económicamente, ¿por qué?. El gobierno nos debe el dinero desde 2021 y nos quieren pagar desde 2022.

Los profesores seguirán exigiendo que se modifique el decreto de universidades y se les reconozca laboralmente los años de trabajo.