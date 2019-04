Los pesacadores cántabros amenazan con movilizaciones si se modifican las cuotas del verdel

El presidente de la flota regional, Miguel Fernández, insta a la Secretaría General de Pesca a centrar sus esfuerzos en negociar un aumento del TAC con Bruselas y no sucumbir a reasignar la “miseria” actual para favorecer a la flota asturiana y gallega

Insiste en que la flota cántabra ya ha sufrido un recorte del 90 por ciento de capturas desde hace 10 años y que un nuevo “mordisco” compromete la supervivencia de los cabildos y de medio millar de familias

El presidente de la Federación de Cofradías de Cantabria, Miguel Fernández, ha instado a la secretaria general de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Alicia Villáuriz, a que centre todos sus esfuerzos y exprima su capacidad de negociación para lograr que Europa incremente la cuota de verdel asignada a la flota del Cantábrico y Noroeste. A su juicio, se trata de una cuestión de “supervivencia” que el TAC se sitúe en el entorno de los 60 millones de kilos anuales, frente a los 19 actuales.

Fernández, que se halla también al frente de la flota cántabra de artes menores y del Cabildo de Santoña, ha advertido además a Villaúriz de que Cantabria va a exprimir su capacidad de movilización si el Gobierno mantiene el compromiso alcanzado con la flota asturiana y gallega para modificar el plan de gestión de la especie y, como parece, transferir a ambas comunidades una parte de la cuota asignada a Cantabria.

El líder de la flota regional hace referencia así a la constitución del Grupo de Trabajo anunciada días atrás por el Ministerio para el día 11 de abril y, como reza en la convocatoria, “realizar un análisis comparativo del actual reparto entre provincias y la evolución del equilibrio entre las flotas que participan en la pesquería de la caballa en el Cantábrico-Noroeste de cara a introducir las modificaciones que se consideren necesarias en la Orden por la que se establece un plan de gestión en la próxima campaña”.

“Si esto se materializa, es la gota que colma el vaso -señaló Fernández-. En lo que va de año ya hemos aguantado en silencio que se nos suban un cien por cien las cotizaciones a la Seguridad Social sin ninguna contraprestación y que se nos cuelen cambios en el puerto base de barcos de otras comunidades que ni pescan ni venden aquí para que coman de nuestra cuota. Pero se nos acabó la paciencia. Si ahora encima quieren robarnos verdel, que sepan que no vamos a consentirlo. Somos buena gente pero estamos hartos de que se nos tome por idiotas y malinterpreten nuestra buena fe”.

Fernández explicó que no sólo Cantabria tiene asignado en el actual reparto un 10 por ciento menos de lo que capturaba hace solo diez años, “que ya no nos da para sobrevivir”, sino que además son precisamente Asturias y Galicia quienes disfrutan de la práctica totalidad del TAC en otras especies objetivo de la flota de artes menores, como la merluza o el besugo. “Apenas tenemos el 8 por ciento del total de esas especies porque los planes de gestión atendieron a los históricos, el volumen de capturas en años anteriores. Y ellos tienen más porque iban a esas especies que tenían más valor mientras nosotros estábamos al verdel, que para ellos eran y así lo decían “peces bobos”. Y ahora resulta que como merluza y besugo van a menos, quieren lo nuestro, lo que desdeñaban porque no se pagaba dinero. No. No somos peces bobos. Hasta ahí podíamos llegar”.

El líder de la flota cántabra, molestó también con Villáuriz “porque han pasado ya 10 meses desde que está en el puesto y aún ni siquiera ha visitado nuestra región para conocer nuestros problemas”, avanzó que “vamos a llegar hasta donde haya que llegar. No descarto nada si el Ministerio accede a consumar este atraco. Espero que sea sólo una propuesta electoral, dados los tiempos en que estamos, pero si van en serio, que sepan que estamos dispuestos a todo. Y cuando digo todo, incluyo todo”.

“¿Cuál es la razón para aplicar en el reparto de la cuota del verdel otros criterios que no sean los históricos que en cambio sí se dan por buenos en el resto de las especies?”, insistió Fernández, que resaltó además la paradoja de que el Gobierno baraje “sacrificar nuestro futuro” para contestar a Asturias pese a que, hoy por hoy, “ni siquiera consumen la cuota de verdel que tienen. “Nuestro verdel no se toca. No tenemos otra cosa, y si nos lo quitan ahora que estamos bajo mínimos nos obligan a desguazar un centenar de barcos y dejar sin comer a medio millar de familias”.

“No lo voy a decir más veces. Cantabria no va a tolerar que se modifique el plan de gestión del verdel y el Gobierno lo que tiene que hacer es negociar en Bruselas un aumento del TAC para el Cantábrico y Noroeste; así podrían contentar a asturianos y gallegos, y devolvernos parte de lo que ya nos han quitado. Y hasta que eso sea así, les pido a todas las fuerzas políticas que no vengan a hacer campaña a los puertos porque no van a ser bien recibidos. Si quieren pescar votos que traigan verdel en el bolso. Esa es hoy nuestra papeleta. Que se graben a fuego esas siglas, porque son las únicas que nos interesan. Entre tanto, y lo repito, la clase política está considerada desde hoy persona non grata en nuestros puertos, Que no vengan en sus campañas porque sólo nos interesa la nuestra, la del verde!”.