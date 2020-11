Los hosteleros cántabros protagonizan concentraciones de protesta en 11 ayuntamientos de la región

Los hosteleros cántabros han vuelto a salir a la calle este jueves en contra de las medidas anti covid que han paralizado su actividad en la región. Las concentraciones de protesta se han llevado a cabo en 11 municipios de la región como San Vicente, Santoña, Reinosa, Los Corrales o Astillero entre otros y en una jornada en la que la lluvia ha dejado sin opción a los establecimientos para poder utilizar sus terrazas.

En todos los puntos se han leído manifiestos de protesta, también en Santillana a cargo del presidente de la patronal del sector Ángel Cuevas. " Todo son perdidas, los negocios no son sostenibles. Necesitamos una ayuda para seguir abiertos y mantener la actividad en nuestros pueblos. Contribuimos al pib en un 12%. El Gobierno tiene que reaccionar, no nos gusta lo que nos están diciendo. Necesitamos el 1% de los presupuestos regionales, 30 millones de euros, para nuestro sector. Y mientras tanto Salud pública no contesta a nuestras preguntas, es una sitaución insostenible", ha asegurado.

Cuevas ha reiterado que sólo el 2% de los contagios se producen en sus establecimientos y pide un trato mejor para todo el colectivo. Tambiém ha solicitado ayudas a los ayuntamientos para poder subsistir, que se suspendan las tasas de terrazas, basuras, agua y saneamiento e impuestos como el IBI mientras dure esta situación. Además de Cuevas otros miembros de la Junta Directiva han dado lectura al escrito ante el resto de sedes municipales donse se han llevado a cabo las manifestaciones de protesta.

Los hosteleros aseguran que el 80% de los negocios han tenido que cerrar y que los que se mantienen abiertos pierden dinero con las restricciones que se están aplicando en Cantabria.