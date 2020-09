Los hosteleros de Cantabria salen a la calle en defensa de sus negocios y puestos de trabajo

Medio millar de empresarios y trabajadores del sector de la hostelería y el ocio nocturno, entre otros colectivos, se han manifestado por las calles de Santander para pedir ayudas frente a los cierres parciales o totales de los establecimientos por el coronavirus y para manifestar que "no son los culpables" de los contagios, sino "parte de la solución" para reconstruir la economía.

La manifestación ha partido de la plaza del Ayuntamiento encabezada por dos grandes pancartas con el lema 'salvemos la hostelería', sujetadas por el presidente y la directora de la Asociación de Hosteleros de Cantabria (AEHC) , Ángel Cuevas y Bárbara Gutiérrez y representantes del ocio nocturno en la asociación.

Los participantes en la manifestación, que ha transcurrido del Ayuntamiento hasta la sede del Gobierno regional, han portado carteles y pancartas con frases como 'soluciones reales para el ocio nocturno', 'no somos cafeterías', 'la hostelería no es el virus', 'plan estratégico de relanzamiento del sector' o 'no al botellón, sos ocio nocturno'. Además, muchos llevaban mascarillas con el hashtag #salvemoslahostelería.

Una vez han llegado a la sede del Ejecutivo regional, han pedido desde la calle a gritos al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, que bajara de su despacho a recibirles, aunque no ha sido así. "Con anchoas y sobaos no comemos los demás" le gritaban los hosteleros desde la calle.

ELIMINAR TASAS Y PROROGAR ERTES

Frente al Gobierno, el presidente de la AEHC ha destacado que la hostelería supone en torno a un 13% del PIB regional y que está viviendo "el momento más delicado de su historia" en Cantabria, por lo que ha reclamado medidas para compensar los cierres obligados por el coronavirus, como la supresión de algunas tasas -IBI, basuras o agua- y la prórroga de los ERTEs hasta la Semana Santa de 2021.

Además, piensa que "el dardo y la diana no están bien calculados" porque "está claro" que el origen de los brotes no son los establecimientos hosteleros ni el ocio nocturno, ya que después de haber aplicado las restricciones y "después de un mes cerrado, los contagios han seguido creciendo".

"El local más inseguro que pueda haber es más seguro que un botellón", ha apostillado, insistiendo también en que cada establecimiento tiene que abrir "en el horario que le corresponde" siempre que guarde las medidas de seguridad.Por ello, ha pedido "que se prime la salud, pero que no se culpe a la hostelería". "No somos culpables, somos parte de la solución", ha sentenciado.